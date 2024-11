Christian Horner: «Max ist der beste Fahrer der Welt»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner lobte Max Verstappen für dessen Interlagos-Sieg von Startplatz 17 in den höchsten Tönen. Er weiss: Mit Blick auf die Fahrer-WM erlebte der Titelverteidiger einen grossen Tag.

Im Qualifying, das wegen des schlechten Wetters auf den Sonntagmorgen verschoben werden musste, gehörte Max Verstappen noch zu den Pechvögeln, die ihren schnellen Q2-Versuch nicht beenden konnten, weil Lance Stroll von der Strecke geriet und damit für ein verfrühtes Ende des Quali-Segments sorgte. Verstappen landete auf dem zwölften Platz der Zeitenliste des Abschlusstrainings.

Und weil er in Brasilien mit einem frischen Verbrennungsmotor antrat, der das erlaubte Kontingent überschritt, musste er von Position 17 ins Rennen starten. Sein WM-Rivale Lando Norris fuhr hingegen von der Pole los. Entsprechend klein war die Chance, dass der Titelverteidiger seinen WM-Vorsprung vergrössert.

Verstappen ärgerte sich nach dem Qualifying über die langsame Reaktion der Rennleitung und trat mit Wut im Bauch an. Entmutigen liess er sich aber nicht. Und die Racing-Götter meinten es gut mit dem schnellen Niederländer, der eine beeindruckende Aufholjagd zeigte und gleich in der ersten Runde auf Position 11 vorrückte. Auch danach überholte der dreifache Champion fleissig und schliesslich profitierte er von der roten Flagge, die es ihm erlaubte, den Pflicht-Reifenwechsel ohne Zeitverlust vorzunehmen.

Nach dem Restart überholte Verstappen den vor ihm liegenden Esteban Ocon und übernahm damit die Führung, die er bis ins Ziel behielt. Für den 62. Sieg seiner Karriere wurde er selbst von seinen lautesten Kritikern gelobt. Und auch Teamchef Christian Horner konnte gar nicht aufhören, die Leistung des Ausnahmekönners zu preisen.

Der Brite erklärte: «Max hat heute eine Meisterleistung gezeigt. Und in diesen Bedingungen kommt das Können der Fahrer wirklich zum Vorschein, er war heute in einer eigenen Liga unterwegs. Ich denke, als Team haben wir immer die richtigen Entscheidungen getroffen und das Auto hatte ein starkes Tempo. Es war überragend, er startete auf Position 17 und am Morgen hatten wir noch das Gefühl gehabt, dass alles gegen uns läuft. Aber er konnte das Blatt wenden. Nach einem grossartigen Start konnte er in der ersten Runde bereits sechs Autos überholen. Das war eine unglaubliche Performance von ihm, eine seiner besten Leistungen.»

Horner ging sogar noch einen Schritt weiter und erklärte: «Egal, ob auf trockener oder nasser Bahn, er ist derzeit der beste Fahrer der Welt.» Und er betonte: «Es ist schon eine Weile her, seit wir gewonnen hatten, aber das ganze Team hat wirklich hart gearbeitet, um wieder in die Erfolgsspur zu kommen. Es ist ein Beweis für die starke Leistung der ganzen Mannschaft – auch aller im Werk in Milton Keynes – wir haben gezeigt, dass keiner von uns jemals aufgibt.»

Der Teamchef stellte daraufhin klar: «Es ist mit Blick auf die Fahrer-WM ein grosser Tag.» Und er gestand: «Ich habe wirklich nicht erwartet, dass wir dieses Rennen gewinnen, vielmehr dachte ich, dass es schon ein grossartiges Ergebnis sein würde, auch nur in die Nähe des Podests zu kommen. Er hat eine unglaubliche Leistung gezeigt. Er hat seine Geduld unter Beweis gestellt und griff an, als es nötig war. Sein Restart war unfassbar gut, er kam von so weit hinten, das war wirklich eine Meisterleistung.»

São Paulo-GP, Interlagos

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:06:54,430 h

02. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +22,532

04. George Russell (GB), Mercedes, +23,265

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,177

06. Lando Norris (GB), McLaren, +31,372

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +42,056

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +44,943

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +50,452

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,753

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,531

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +57,085

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:03,588 min

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:18,049

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:19,649

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Disqualifikation

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Nicht am Start

Alex Albon (T), Williams, Unfallschäden





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0