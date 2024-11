Live-Ticker GP in São Paulo: Sieg von Lando Norris?

Die Formel-1-Stars bestreiten den 21. Grand Prix des Jahres in São Paulo wegen der Wetterprognose früher als geplant. Wie das Rennen auf dem Autódromo José Carlos Pace entwickelt, kann hier live mitverfolgt werden.

Das Qualifying in São Paulo musste wegen des schlechten Wetters vom Samstag auf den Sonntagmorgen verschoben werden und während der Session sorgte der Regen erneut für viel Aufregung. Gleich fünf Fahrer landeten in der Streckenbegrenzung. Besonders viel Schaden entstand dabei am Auto von Alex Albon.

Der Williams-Pilot, der sich auf dem siebten Platz qualifizierte, wird das 21. Rennen der Saison deshalb nicht bestreiten können. Mehr Glück hatte sein Teamkollege Franco Colapinto, dessen Renner rechtzeitig zum Rennstart repariert werden konnte, wie das Team mitgeteilt hat.

Aus der Boxengasse muss Carlos Sainz losfahren, denn der Rennstall aus Maranello musste nach dessen Abflug die Antriebseinheit und das Getriebe im Dienstwagen des Spaniers austauschen.

Wie weit sich der Rennfahrer aus Madrid wieder nach vorne kämpfen kann und ob Polesetter Lando Norris den Sieg holen und damit seinem Rückstand auf WM-Leader Max Verstappen verkürzen wird, kann hier im Live-Ticker mitverfolgt werden.