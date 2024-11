Max Verstappen wollte «alles kurz und klein schlagen»

​Max Verstappen ist beim Grand Prix von São Paulo unwiderstehlich zum Sieg gefahren. Selten hat der 62-fache GP-Sieger am gleichen Tag so widersprüchliche Gefühle erlebt, wie er nach seiner Siegesfahrt zugibt.

In keinem Sport liegen die Höhen und Tiefen so nahe beisammen wie in der Formel 1. São Paulo-GP-Sieger Max Verstappen sagt nach seiner triumphalen Fahrt: «Es kommt nicht oft vor, dass ich am gleichen Tag solch intensive Gefühle erlebe. Nach der GP-Quali am Sonntagmorgen wollte ich am liebsten alles kurz und klein schlagen – und dann habe ich den Grand Prix gewonnen, von Startplatz 17, unglaublich!»

Der Ärger des wohl bald vierfachen Formel-1-Champions: «Die rote Flagge im Abschlusstraining kam zum dümmsten Moment, ich schied im zweiten Quali-Segment aus, dazu wusste ich ja, dass ich noch um fünf Ränge zurückweichen muss, wegen des neuen Motors.»

«Ich dachte, dass ich in der WM weiter Punkte einbüsse auf meinen Verfolger Norris. Und dann kam alles ganz anders.»

Verstappen siegte sensationell von Startplatz 17, Norris erreichte von der Pole-Position nur Rang 6, damit kann Max nun sogar schon in Las Vegas seinen vierten Titel sicherstellen. «Aber daran denke ich nicht, ich will einfach saubere Rennen fahren.»

Für viele Beobachter ist Max Verstappens Darbietung in Interlagos eine der besten Siegesfahrten in der Geschichte der Königsklasse. Max spielt das herunter: «Es begann wieder stärker zu regnen, aber wir haben uns dazu entschlossen, länger auf der Bahn zu bleiben. Bisweilen waren die Verhältnisse unfahrbar, es fühlte sich an, als würde ich ein Boot steuern oder einen Jetski.»



«Es stand für uns so viel auf dem Spiel. Und eben darum ist der Sieg besonders süss. Ich freue mich für das ganze Team, das in den vergangenen Monaten so viel durchmachen musste und so hart gearbeitet hat, um wieder ein Rennen zu gewinnen.»



«Wir haben hier einen frischen Asphalt, im Grunde gibt es nur eine Linie, also war das Überholen doppelt schwierig. Ich hatte aber einen guten Start. Dann klemmte ich eine Weile fest. Wir haben versucht, ruhig zu bleiben.»



«Gleichzeitig war mir klar: In einem Regenrennen können die verrücktesten Dinge passieren. Als ich freie Fahrt hatte, konnte ich guten Speed zeigen, also wusste ich – okay, wir haben heute ein schnelles Auto. Abgesehen von den misslichen Verhältnissen fühlte ich mich wohl im Wagen.»



«An den Sieg habe ich erstmals geglaubt, als ich Esteban Ocon überholen konnte. Das Auto war gut ausbalanciert. Am schwierigsten war es, hochkonzentriert zu bleiben und sich keinen Fehler zu erlauben.»





São Paulo-GP, Interlagos

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:06:54,430 h

02. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +22,532

04. George Russell (GB), Mercedes, +23,265

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,177

06. Lando Norris (GB), McLaren, +31,372

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +42,056

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +44,943

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +50,452

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,753

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,531

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +57,085

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:03,588 min

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:18,049

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:19,649

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Disqualifikation

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Nicht am Start

Alex Albon (T), Williams, Unfallschäden





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0