Live-Ticker Katar: Wer erobert die Sprint-Pole?

Kein Formel-1-Star eroberte die Sprint-Pole so oft wie der vierfache Champion Max Verstappen. Ob er sich auch in Katar die beste Ausgangslage sichert, kann hier im SPEEDWEEK.com-Ticker live mitverfolgt werden.

In Katar bestreiten die GP-Stars nicht nur zum ersten Mal in der Geschichte der Formel 1 eine 23. WM-Runde des Jahres. Sie rücken auch zum letzten Sprint-Wochenende der Saison aus. Und das bedeutet, dass ihnen nur eine Trainingsstunde blieb, um sich auf die Zeitenjagd vorzubereiten, in der die Startaufstellung für das Mini-Rennen am Samstag vorzubereiten.

Besonders flott war in dieser Ferrari-Star Charles Leclerc unterwegs. Der Monegasse blieb mit 1:21,953 min der Schnellste. Lando Norris und Oscar Piastri belegten mit mehr als vier Zehntelsekunden Rückstand die Plätze 2 und 3 vor Carlos Sainz und Yuki Tsunoda. Champion Max Verstappen begnügte sich mit der elftschnellsten Rundenzeit. Wie immer sind die Trainingszeiten mit Vorsicht zu geniessen.

Auf dem Papier hat der vierfache Weltmeister gute Karten auf die Bestzeit. Von den aktuellen GP-Stars stand keiner so oft wie der Niederländer bei einem Sprint auf Pole. Er fuhr bei 9 der 17 Sprint-Rennen vom ersten Platz los. Die McLaren-Piloten Norris und Piastri waren je zwei Mal in der glücklichen Lage, vom ersten Startplatz in einen Sprint gehen zu dürfen. Je einmal durften sich Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen und Leclerc über die beste Ausgangslage freuen.

Ob der frisch gekürte Champion sich auch beim letzten Sprint-Qualifying der Saison durchsetzen oder ob sich ein neuer Name zur Gruppe der Sprint-Polesetter gesellen wird, kann hier im SPEEDWEEK.com-Ticker live mitverfolgt werden.