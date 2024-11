Live-Ticker Katar: Wer schnappt sich die GP-Pole?

​Hochspannung vor dem Abschlusstraining zum Grossen Preis von Katar: Der Sprint hat gezeigt, dass wir uns auf einen fabelhaften Mehrkampf freuen dürfen, mit McLaren in der Favoritenrolle.

Der Sprint von Katar gibt den Ton vor, was wir im Qualifying zum Formel-1-Grand Prix auf dem Losail International Circuit erwarten dürfen – wer sich die Pole schnappen will, muss einen Weg vorbei an Lando Norris finden. Der Engländer war nach Bestzeit in der Sprint-Quali im Sprint dann der schnellste Mann, liess aber kurz vor Schluss seinen Stallgefährten Oscar Piastri ziehen – als Dankeschön für dessen Hilfe in Brasilien.

