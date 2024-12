Live-Ticker Abu Dhabi: Wer gewinnt das F1-Finale?

Der letzte GP der Saison in Abu Dhabi verspricht viel Spannung. Die beste Ausgangslage hat Lando Norris, der von der Pole ins Rennen startet. Wer sich am Ende durchsetzen wird, kann hier live mitverfolgt werden.

Ein letztes Mal in diesem Jahr treten die Formel-1-Stars gegeneinander an: In Abu Dhabi fällt der Vorhang nach einer langen Saison, in der Max Verstappen seinen WM-Titel zum dritten Mal in Folge erfolgreich verteidigen konnte. Der vierfache Champion wird das Rennen von Startplatz 4 aus der zweiten Startreihe in Angriff nehmen, die er sich mit Ferrari-Star Carlos Sainz (Startplatz 3) teilt.

Vor dem Duo reihen sich die beiden McLaren-Stars Lando Norris und Oscar Piastri ein. Sie haben nicht nur die besten Aussichten auf einen Doppelsieg, sondern auch gute Chancen, den ersten Konstrukteurstitel seit 1998 für das Traditionsteam aus Woking einzufahren.

Auf einen erfolgreichen Saisonabschluss hoffen auch Pierre Gasly und George Russell, die von den Positionen 5 und 6 ins Rennen gehen. Dahinter folgen Nico Hülkenberg und Fernando Alonso in der vierten Startreihe. Der Deutsche hatte im Qualifying die viertschnellste Runde gedreht, wurde aber zurückversetzt, weil er in der Boxenausfahrt Jack Doohan überholt hatte.

Valtteri Bottas und Sergio Pérez komplettieren die Top-10 vor Yuki Tsunoda, Liam Lawson, Lance Stroll, Kevin Magnussen, Guanyu Zhou, Lewis Hamilton, Doohan, Alex Albon, Charles Leclerc und Franco Colapinto.

Hamilton wurde ein Poller, der sich unter seinem Mercedes verfing, zum Verhängnis. Leclerc wurde im Q2 eine Rundenzeit gestrichen, ausserdem wurde der Ferrari-Star um zehn Positionen zurückversetzt, weil er eine neue Batterie in seinem Auto eingebaut bekommen hat, die das erlaubte Kontingent überschreitet. Je 5 Plätze zurück mussten Albon und Colapinto, die mit neuen Getrieben ins letzte Rennen starten.

Wer sich im letzten Kräftemessen der Formel-1-Stars durchsetzen wird und wie weit sich Hamilton und Leclerc nach vorne kämpfen können, gibt’s hier im Live-Ticker.