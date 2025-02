Tests: Norris lange in der Box, Leclerc mit Bestzeit

Die ersten zwei Stunden des dritten und letzten Testtags in Bahrain sind gefahren. Lando Norris blieb lange in der Garage, an seinem McLaren wurde geschraubt. Die Bestzeit in der Frühphase fuhr Charles Leclerc.

Der dritte und letzte Testtag begann zunächst mit einer Veränderung bei Aston Martin: Lance Stroll ist krank, teilte das Team mit. An seiner Stelle fährt also schon am Morgen Fernando Alonso den Aston Martin, Stroll soll am Nachmittag wieder dabei sein. Nachdem am Donnerstag Liam Lawson und Carlos Sainz ganztägig gefahren sind, übernehmen am Freitag Max Verstappen (Red Bull Racing) und Alex Albon (Williams) die vollen acht Stunden. Die übrigen Teams tauschen wie gehabt zur Mittagspause einmal durch.

Der dritte und letzte Tag in Bahrain ist der mit Abstand wärmste und sonnigste Tag der drei Testtage. Mit einer Lufttemperatur von 18 Grad und 29,7 Grad auf der Strecke um 11:30 Uhr Ortszeit und immer wieder Sonnenschein in den ersten Teststunden sind die Bedingungen am Freitag am wüstentypischsten, nachdem es am Donnerstag sogar geregnet hatte.

Zu Beginn der Session kam Fernando Alonso am Ende der Boxengasse zum Stehen. Mit einem Problem konnte der Spanier noch rechts ranfahren, musste von seinen Mechanikern zurück in die Garage geschoben werden. Doch wenig später war Alonso schon wieder auf der Strecke und das Problem gelöst.

Für einen kuriosen Zwischenfall sorgte in der ersten Stunde Haas: Bei Oliver Bearman flog während der Fahrt ein Teil der Motorenabdeckung ab. Langsam rollte der junge Brite an die Garage, das Team versuchte mit einer menschlichen Mauer noch, den offenliegenden Motor von der Konkurrenz abzuschirmen. Skurril: Schon bei dem Shakedown in Silverstone hatte der Haas einen Teil der Abdeckung verloren.

Die erste Stunde lang sind die Augen auf die Garage von McLaren gerichtet: Selbst nach einer Stunde hatte Lando Norris noch keine Zeit gesetzt. Er war bislang nur Einstellungsrunden gefahren. Seine Mechaniker schraubten unter anderem an der Vorderradaufhängung. Nach einer Stunde und gut 20 Minuten erscheint Lando Norris dann erstmals in der Zeitenliste – mit einer 1:32,137 min knapp vor Sauber-Rookie Gabriel Bortoleto. 20 Minuten später löste der Brite dann auch noch eine gelbe Flagge aus, nachdem er in Kurve 4 von der Strecke abgekommen war.

Die WM-Konkurrenz dagegen fuhr mit 1:30,811 min (Charles Leclerc im Ferrari) und 1:30,888 (Kimi Antonelli im Mercedes) die beiden schnellsten Zeiten ein, Max Verstappen sortierte sich dahinter ein. Kurz vor der 2-Stunden-Marke schaffte Norris dann aber doch den Sprung auf Rang 3.

Bahrain-Wintertest, Donnerstag, 27. Februar, 10 Uhr MEZ

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,811 (32)

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:30,888 (19)

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,943 (29)

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,209 (23)

05. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:31,239 (38)

06. Alex Albon (TH), Williams, 1:31,444 (26)

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:31,761 (36)

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:32,225 (22)

09. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:32,361 (21)

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,669 (25)