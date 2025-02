Horner über Lawson: Keine Sorgen wegen Verstappen

​Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner spricht über die Aussichten des 23-jährigen Neuseeländers Liam Lawson gegen den vierfachen Formel-1-Weltmeister Max Verstappen.

Es ist eine der spannenden Fragen vor der Formel-1-Saison 2025: Wie wird sich der elffache GP-Teilnehmer Liam Lawson schlagen gegen den 63-fachen GP-Sieger und vierfachen Weltmeister Max Verstappen?

Der langjährige Formel-1-Teamchef Eddie Jordan hat das einmal so formuliert: «Der wohl undankbarste Platz in der Königsklasse ist jener neben Max Verstappen – weil es so verdammt schwierig ist, gegen den Kerl gut auszusehen.»

Bislang hatte der heute 27-jährige Niederländer fünf Stallgefährten in der Formel 1: Carlos Sainz bei Toro Rosso, danach bei Red Bull Racing Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alex Albon und schliesslich Sergio Pérez. Sie mussten gegen Max hartes Brot essen.

Gegen Sainz ging das Quali-Duell noch 12:11 aus, gegen Ricciardo 34:23. Dann aber: 11:1 gegen Gasly, 25:1 gegen Albon, 80:10 gegen Pérez.



Bei den Renn-Duellen (mit beiden im Ziel) hiess es 12:9 gegen Sainz, 35:22 gegen Ricciardo, 11:1 gegen Gasly, 17:9 gegen Albon sowie 79:11 gegen Pérez.



Liam sagt zum Dasein als Stallgefährte von Verstappen: «Das wird eine enorme Herausforderung, logisch, aber ich sehe das auch als hervorragende Gelegenheit, vom Besten zu lernen. Alle Daten liegen offen auf dem Tisch, ich kann detailliert erfahren, wo ich mich verbessern kann.»



«Ich weiss, dass von mir sehr viel erwartet wird. Also mache ich mich auf mein bislang anspruchsvollstes Jahr gefasst. Generell wird der erste Teil des Jahres der kniffligste, mit einigen Pisten, die ich erst noch entdecken muss. Doch das ist auch ein Teil meiner Aufgabe, den ich interessant finde und dem ich entgegenfiebere.»



Wie schätzt Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner die Chancen von Lawson ein? «Liam macht bislang in Bahrain einen sehr guten Job. Er arbeitet sich gut ein bei uns, und seine Aussagen übers Auto sind hervorragend, in Einklang mit dem, was Max übers Auto sagt.»



«Uns ist klar, dass er mit lediglich elf Grands Prix ein wenig Zeit brauchen wird. Er ist kein Rookie mehr, doch er ist noch immer ein Neuling, und der Schritt zu Red Bull Racing ist gross. Aber Liam hat breite Schultern, darauf sitzt ein klarer Kopf. Er ist ein harter Bursche, überaus entschlossen. Sein Enthusiasmus ist ansteckend. Ich glaube, er wird sich nicht beirren lassen.»