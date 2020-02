Formel E

Formel E: Kalender-Probleme und Hülkenberg-Gerüchte

Die sechste Saison der ABB Formel E steht vor massiven Änderungen des aktuellen Rennkalenders – wegen der Verbreitung von Covid-19 (Coronavirus).

So wird der als sechstes Rennen geplante E-Prix von Rom (4. 4.) nach Berlin verlegt, wo ein Doubleheader am 20./21. Juni stattfinden soll. Damit bleibt die Anzahl der Rennen in Europa gleich – und beeinträchtigt die Europatrophäe der voestalpine nicht.

Abgesagt wird auch der Lauf von Seoul, der nun am 3. Mai in Punta del Este (Uruguay) ausgetragen werden soll – an einem bereits bekannten FE-Schauplatz.

Und auch erste Fahrergerüchte sind in Marrakesh zu hören: Bei Porsche soll der Platz von Neel Jani «wackeln» und der aus der Formel 1 ausgeschiedene Nico Hülkenberg einspringen – der gewann bekanntlich mit Porsche 2015 sensationell die 24 Stunden von Le Mans.

Einen Abschied gab es auch in Marokko: Der Renntag war der letzte Arbeitstag des langjährigen Kommunikationschefs von ABB, Christoph Sieder. Der Salzburger, der wesentlich am langfristigen Titelsponsoring des Schweizer Konzerns in der Formel E mitwirkte, verlässt ABB auf eigenen Wunsch.