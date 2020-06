Formel E präsentiert Kalender für erste WM-Saison

Die Formel E hat den Kalender für ihre siebte Saison veröffentlicht. 2021 sind zwischen dem 16. Januar und dem 25. Juli insgesamt 14 Rennen in zwölf Städten vorgesehen.

Die Formel E macht bei der Planung ihrer Zukunft Nägel mit Köpfen: In dieser Woche wurde zunächst festgelegt, dass die aktuell unterbrochene Saison im August in Berlin mit sechs Rennen fortgesetzt und auch beendet wird. Jetzt steht auch der Kalender für die Saison 2021 fest.

Für die siebte Saison, die erste mit WM-Prädikat übrigens, sind insgesamt 14 Rennen in zwölf Städten vorgesehen.

Auftakt ist am 16. Januar 2021 in Santiago, das Finale ist als Double-Header am 24./25. Juli in London geplant. Am 19. Juni macht die Elektrorennserie auch in Berlin Station. Noch nicht besetzt ist der Termin am 5. Juni.

Der Kalender im Überblick:

Santiago, Chile 16. Januar 2021

Mexico City, Mexico 13. Februar 2021

Diriyah, Saudi-Arabien 26. – 27. Februar 2021

Sanya, China 13. März 2021

Rom, Italien 10. April 2021

Paris, Frankreich 24. April 2021

Monaco, Monaco 8. Mai 2021

Seoul, Südkorea 23. Mai 2021

TBC, TBC 5. Juni 2021

Berlin, Deutschland 19. Juni 2021

New York City, USA 10. Juli 2021

London, Großbritannien 24. – 25. Juli 2021