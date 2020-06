Formel-E-Knaller: Pascal Wehrlein bei Mahindra raus

Das kommt überraschend: Für Pascal Wehrlein ist die Saison in der Formel E wohl beendet. Der Deutsche wird, wenn die Saison wieder aufgenommen wird, nicht mehr für Mahindra an den Start gehen.

Pascal Wehrlein wird in dieser Saison der Formel E nicht mehr für Mahindra fahren. Das gab der DTM-Champion von 2015 auf Instagram bekannt.

«Vom heutigen Tag an bin ich kein Mitglied mehr von Mahindra Racing. Ich wollte die Saison eigentlich zu Ende fahren, allerdings hat das die aktuelle Situation nicht erlaubt. Ich kann nicht viel über meine Zukunft sagen, aber ich werde euch auf dem Laufenden halten. Vielen Dank für all eure Unterstützung, bald sehen wir uns wieder auf der Strecke», schrieb Wehrlein, der 2018/19 für Mahindra sein Debüt in der Elektroserie gefeiert hatte.

In der aktuell wegen der Coronakrise unterbrochenen Saison liegt Wehrlein mit 14 Punkten auf Gesamtplatz 14. Sein bislang bestes Ergebnis: Platz zwei in Santiago de Chile in seiner ersten Saison.

Wie Auto Bild Motorsport berichtet, steht Wehrlein angeblich vor einem Wechsel zum Porsche-Werksteam. Dort soll er den Schweizer Neel Jani ersetzen. Porsche hätte dann mit Wehrlein und André Lotterer ein deutsches Fahrerduo.

Die Saison der Formel E soll im August fortgesetzt werden. Offenbar sind dabei innerhalb von einer Woche mehrere Rennen in Berlin geplant.