Jaguar trotzt Corona: Bekenntnis zur Formel E

Mit der Corona-Krise gerieten auch viele Autobauer in Turbulenzen, wodurch oft ein Motorsport-Engagement in Frage gestellt wurde und wird. So zieht sich zum Beispiel Audi nach der Saison 2020 aus der DTM zurück.

Was Jaguar und die Teilnahme an der Formel E betrifft, gibt der Vorstandschef von Jaguar Land Rover, Ralf Speth, Entwarnung: «Panasonic Jaguar Racing bekennt sich zur Formel E. Wir bedauern die coronabedingte Zwangspause besonders, da sich unsere Mannschaft im Aufwind befand und Mitch Evans stets für Spitzenplätze sorgte», sagte der 64-jährige gebürtige Franke.

Er freue sich auch schon auf die Fortsetzung mit den sechs Rennen in Berlin im August: «Wir drücken alle die Daumen, dass wir unsere Erfolge fortsetzen können.»

Der Neuseeländer Evans liegt mit 56 Zählern aus fünf Rennen elf Punkte hinter Antonio Felix da Costa (DS Techeetah) und gewann in Mexiko-Stadt, in der Teamwertung sind die Briten Dritte hinter DS Techeetah und BMW Andretti.