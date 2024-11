Formel-E-Test: Die Favoriten gaben den Ton an 10.11.2024 - 13:13 Von Gerhard Kuntschik

© Motorsport Images Jaguar-Star Mitch Evans stellte die Test-Bestzeit auf © Motorsport Images Pascal Wehrlein war im Renntrimm der Schnellste Zurück Weiter

Etablierte Namen und ein Rookie waren an den vier offiziellen Testtagen der Formel E für die Saison 11 in den Zeitenlisten ganz oben zu finden. In der Rennsimulation hatte Weltmeister Pascal Wehrlein die Nase vorn.