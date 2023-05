Nahner Waldbahn: Andrew Appleton überragte alle

Mit einem astreinen Maximumsieg beendete der Brite Andrew Appleton seinen Auftritt beim Grasbahnrennen in Osnabrück. Zweiter wurde der Niederländer Dave Meijerink vor Jakob Bukhave aus Dänemark.

Die AMG Osnabrück hatte für den Grasbahnklassiker auf der Nahner Waldbahn ein starkes Feld in der Klasse der Internationalen Solisten aufgestellt. Mit den Deutschen Lukas Fienhage, Stephan Katt und Daniel Spiller sowie dem Dänen Jakob Bukhave waren gleich vier Piloten der aktuellen Langbahn-Weltmeisterschaft am Start.

Überragender Sieger aber war am Ende des interessanten Renntages ein Anderer. Andrew Appleton verblas die Konkurrenz mit fünf Siegen in fünf Outings. Der Brite, der in Deutschland für den MSC Melsungen fährt, war von allen Startpositionen schnell vorne weg machte seine Ambitionen auf eine neuerliche GP-Teilnahme sehr deutlich.

Appleton: «Ich liebe diese Strecke, aber es war heute nicht leicht für mich, denn ich bin seit dem Rennen in Lüdinghausen gesundheitlich etwas angeschlagen. Ich hatte heute aber sehr gute Starts, mein Bike lief unglaublich gut. Meine weiteren Ziele sind die Europameisterschaft und die Challenge in La Reole. Ich hoffe, dass ich bald wieder im Grand Prix mitfahren werde.»

Lüdinghausen-Sieger Dave Meijerink war auch in Osnabrück gut eingestellt und verwies GP-Pilot Bukhave auf Platz 3. Eine sehr gute Leistung zeigte auch Henry van der Steen auf Platz 4. Der Niederländer verwies Lukas Fienhage, der einen Ausfall wegen technischer Probleme zu verzeichnen hatte, auf Rang 5. Sechster wurde der Finne Tero Aarnio, der im Finale in der ersten Runde Ende der Zielkurve stürzte.

Stephan Katt auf Platz 9 merkte man an, dass er nach seinen schweren Verletzungen vom Vorjahr in Scheessel erst noch wieder in den Rennmodus hinein kommen muss. Einen Platz dahinter Jens Benneker und am Ende des 12er-Feldes WM-Neuling Daniel Spiller, der dem Feld konsequent hinterher fuhr.

Der Brite Paul Cooper auf Rang 11 knallte gleich in seinem zweiten Heat in die Airfences der Zielkurve. Er bekam anschließend von den Rennärzten zwar grünes Licht für die Weiterfahrt, aber der «Cooperman» war in den weiteren Läufen ungewohnt vorsichtig. Der Crash hatte augenscheinlich gewirkt.

Ergebnisse Int. Grasbahnrennen Osnabrück:

I-Solo: 1. Andrew Appleton (GB), 20 Punkte. 2. Dave Meijerink (NL), 16. 3. Jacob Bukhave (DK), 14. 4. Henry van der Steen (NL, 13. 5. Lukas Fienhage (D), 12. 6. Tero Aarnio (FIN), 14. 7. Chad Wirtzfeld( GB), 10. 8. Charley Powell (GB), 8. 9. Stephan Katt (D), 5. 10. Jens Benneker (D), 4. 11. Paul Cooper (GB), 3. 12. Daniel Spiller (D), 1.

Semifinale 1: 1. Appleton, 5 Punkte. 2. Van der Steen, 4. 3. Aarnio, 3. 4. Wirtzfeld, 2. 5. Cooper, 1. 6. Powell, 0:

Semifinale 2: 1. Meijerink, 5. 2. Bukhave, 4. 3. Fienhage, 3. 4. Katt, 2. 5. Benneker, 1. 6. Spiller, 0.

Finale: 1. Appleton, 2. Meijerink, 3. Bukhave, 4. Van der Steen, 5. Fienhage, 6. Aarnio (d).

I-Seitenwagen: 1. Mitch Godden/Paul Smith (GB), 23 Punkte. 2. Wilfred Detz/Wendy Arling (NL), 21. 3. Sven Holstein/Dennis Smit (NL), 14. 4. Markus Brandhofer/Sandra Mollema (D/NL), 10. 5. Ole Möller/Dana Frohbös (D), 4. 6. Mike Frederiksen/Desiree Holstein (DK/D), 3.

Langbahnpokal Solo:

1. Timo Wachs, 25 Punkte

2. Jens Buchberger, 23

3. Sven Mannot, 21

4. Marcel Sebastian, 18

5. Jeffrey Sijbesma (NL), 17

6. Finn Loheider, 15

7. Dennis Helfer (D), 12

8. Sebastian Adorjan, 9

9. Ralf Herhaus, 8

10. Kevin Lück, 7

11. Nynke Sijbesma, 6

12. Louis Tebbe, 6

13. Lando Michaelis, 4

14. Lukas Tusch, 2

15. Niklas Schmidt, 1

16. Sem Ensing, 0

17. Dominik Werkstetter, 0

18. Robert Baumann, 0

19. Magnus Czekely, 0