Haas RT feiert Debüt bei diesjähriger 24h Spa-Ausgabe

Haas RT debütiert bei den 24h Spa und in der GT World Challenge Europe

Haas RT debütiert bei den 24h Spa in der GT World Challenge Europe. Der Rennstall bringt zwei Audi R8 LMS GT3 an den Start. Ein Fahrzeug wird auf der Ardennenachterbahn in der Pro-Klasse starten.

Haas RT hat Pläne bekannt gegeben, mit zwei Audi R8 LMS GT3 EVO II an den diesjährigen CrowdStrike 24 Hours of Spa teilzunehmen. Eine der Crews wird in der Pro-Kategorie antreten, die über das 19 Fahrzeuge umfassende Feld anwachsen wird, das beim Saisonauftakt der Fanatec GT Europe auf dem Circuit Paul Ricard antrat.

Die Piloten von Haas RT werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Dies ist ein wichtiges Engagement der belgisch-antuiganischen Mannschaft, die in einem Vorort von Brüssel ansässig ist. Das Team wurde Ende 2022 von Sandrine Haas und Kris Dedoncker gegründet und hat bereits an mehreren bedeutenden Veranstaltungen mit großem Erfolg teilgenommen.

So hat das Team einen Podiumsplatz bei den 6 Stunden von Abu Dhabi, den Sieg bei den 12 Stunden von Mugello, die Pole-Position bei den 12 Stunden von Spa und einen Podiumsplatz bei den 24 Stunden von Barcelona errungen. Am Ende seiner ersten Saison holte er sich den GT3-Titel in der 24H Series Europe Championship.

Da die CrowdStrike 24 Stunden von Spa 2024 ihr hundertjähriges Bestehen feiern, hat Haas RT ein ganz besonderes Jahr gewählt, um sein Debüt beim Ardennen-Klassiker zu geben. Das Team wird an wichtigen Ritualen im Vorfeld der Veranstaltung teilnehmen, wie z. B. der Parade im Stadtzentrum von Spa, während die endgültige Teilnehmerliste bemerkenswert wettbewerbsfähig zu sein verspricht.

«Die Entscheidung für Spa ist uns leichtgefallen», so Haas und Dedoncker in ihrer Erklärung zur Bekanntgabe des Programms. «Die CrowdStrike 24 Stunden von Spa sind eines der größten GT3-Langstreckenrennen der Welt, und da das Team in Belgien ansässig ist, ist es auch ein Heimrennen.»

Haas RT wird sein Debüt auf der Strecke beim CrowdStrike 24 Hours of Spa Prologue geben, der am 21. und 22. Mai stattfindet. Die Veranstaltung findet vom 26. bis 30. Juni statt, wobei das Rennen am Samstag, den 29. Juni um 16:30 Uhr beginnt.