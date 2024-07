ADAC GT Masters-Tabellenführer Kalender für Madpanda

ADAC GT Masters-Tabellenführer Tom Kalender startet für Madpanda Motorsport im GT World Challenge Europe Endurance Cup auf dem Nürburgring. Youngster startet mit Patrick Assenheimer und Ezequiel Perez Companc.

Tom Kalender feiert auf dem Nürburgring sein Debüt im Langstreckensport. Der 16-Jährige wird im GT World Challenge Europe Endurance Cup für Madpanda Motorsport mit einem Mercedes-AMG GT3 starten.

Kalender wird sich das Fahrzeug mit Patrick Assenheimer und Teameigner Ezequiel Perez Companc teilen. Das Fahrzeug mit der Startnummer #90 starten im Silver Cup.

Der Youngster debütierte in diesem Jahr als jüngster Fahrer aller Zeiten im ADAC GT Masters. Bereits bei seinem Debütwochenende in Oschersleben konnte Kalender seinen ersten Sieg einfahren, in Zandvoort konnte er einen weiteren Triumph einfahren. Gemeinsam mit Elias Seppänen führen die beiden Landgraf Motorsport-Piloten zur Saisonhalbzeit die Meisterschaft an.