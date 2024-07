Frikadelli Racing startet am Nürburgring in GTWC 22.07.2024 - 14:48 Von Jonas Plümer

© 24h Nürburgring Frikadelli Racing startet an diesem Wochenende auf dem GP-Kurs des Nürburgrings

Frikadelli Racing wird an diesem Wochenende auf dem Nürburgring im GT World Challenge Europe Endurance Cup an den Start gehen. Es ist der erste Start des Teams in der Rennserie außerhalb der 24h Spa.