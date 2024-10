Regenchaos in Barcelona – Mercedes-Sieg in Rennen 1

Ein furchterregender Startunfall, Starkregen, Aquaplaning hinter dem Safety Car – der erste Lauf des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Barcelona war nichts für schwache Nerven. Sieg für Jules Gounon/Maximilian Götz

Erster Gesamtsieg für Boutsen VDS im GT World Challenge Europe Sprint Cup! Maximilian Götz und Jules Gounon gewinnen das Rennen im starken Regen von Barcelona. Das Duo fährt vom zweiten Startrang zum Sieg. Dabei ließ sich das Dup auch nicht von einem Abflug von Götz hinterm Safety Car aufhalten.

Rang zwei geht an den Rutronik Racing Porsche von Sven Müller und Patric Niederhauser. 2,363 Sekunden trennten die Fahrzeuge am Rennende.

Lucas Auer und Maro Engel komplettieren im WINWARD Racing Mercedes die Podestränge - die beiden MANN-FILTER-Mamba-Fahrer übernehmen damit die Tabellenführung.

Das Rennen wurde bei schwierigen Witterungsbedingungen aufgenommen. Nachdem zur Mittagszeit leichter Regen am Circuit de Barcelona-Catalunya einsetzte, warteten rutschige Bedingungen auf die Piloten. Manche Piloten setzten dabei zum Start auf Regenreifen, andere auf Slicks. Bereits nach der ersten von zwei Einführungsrunden wechselte Max Hofer im LIQUI MOLY Team Engstler Audi von Regenreifen auf Slicks.

Bereits auf dem Weg zur ersten Kurve gab es einen heftigen Unfall zwischen Reece Barr im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 und Dylan Pereira im Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3. Der Audi fing nach dem heftigen Einschlag in die Betonmauer Feuer. Beide Fahrer konnten ihre Fahrzeuge unverletzt verlassen - das Safety Car wurde für die Aufräumarbeiten auf den Kurs gerufen.

Während der Safety Car-Phase nahm der Regen zu. Sandy Mitchell nutzte die Neutralisierung, um sich von der Barwell Motorsport-Mannschaft Regenreifen aufziehen zu lassen. In den weiteren Runden hinter dem Führungsfahrzeug kamen weitere Fahrzeuge zum Reifenwechsel. So kam der Engstler Audi zu seinem zweiten Reifenwechsel in die Box. Die beiden Titelaspiranten Lucas Auer und Dries Vanthoor waren zeitgleich in der Box. Der BMW-Pilot überholte dabei Lucas Auer in der Box!

Hinter dem Safety Car erlitt Dante Rappange Aquaplaning und drehte sich ins Kiesbett der Kurve 1. Auch Maximilian Götz erlitt hinterm Safety Car Aquaplaning und rutschte von der Strecke, konnte die Fahrt aber fortsetzen. Ugo de Wilde drehte sich in der folgenden Runde ebenfalls ins Kiesbett der ersten Kurve. Auch Lorens Lecertua flog mit seinem Comtoyou Racing Aston Martin hinterm Safety Car ab.

Mit fünf Minuten Restfahrzeit kam das Safety Car rein.

Drama im Titelkampf des Bronze Cup in der letzten Runde! Tabellenführer Jonathan Hui strandete im SKY - Tempesta Racing Ferrari im Kiesbett, nachdem er von Dustin Blattner getroffen wurde.

Ergebnis GT World Challenge Europe Sprint Cup Barcelona Rennen 1 (Top 10):

1. Maximilian Götz/Jules Gounon – Boutsen VDS – Mercedes-AMG GT3

2. Sven Müller/Patric Niederhauser – Rutronik Racing – Porsche 911 GT3 R

3. Lucas Auer/Maro Engel – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3

4. Ben Green/Konsta Lappalainen – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

5. Aurélien Panis/Cesar Gazeau – Boutsen VDS – Mercedes-AMG GT3

6. Lucas Legeret/Simon Gachet – CSA Racing – Audi R8 LMS GT3

7. Max Hofer/Luca Engstler - LIQUI MOLY Team Engstler - Audi R8 LMS GT3

8. Benjamin Goethe/Tom Gamble – Garage 59 – McLaren 720S GT3

9. Dries Vanthoor/Charles Weerts - WRT - BMW M4 GT3

10. Thierry Vermeulen/Giacomo Altoè – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3