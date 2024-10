Razvan Umbrarescu krank – James Jakes als Solist

Der Rumäne Razvan Umbrarescu wird aus gesundheitlichen Gründen das restliche Rennwochenende des GT World Challenge Europe Sprint Cup nicht bestreiten können. James Jakes startet stattdessen als Solist.

Der Rumäne Razvan Umbrarescu, der 2023 im ADAC GT Masters antrat, wird das restliche Rennwochenende des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Barcelona nicht bestreiten können. Während des Trainings am Freitagmorgen fühlte sich Umbrarescu unwohl und begab sich zur Untersuchung ins Medical Center. Die Ärzte dort erklärten ihn als nicht fit, so dass er das restliche Rennwochenende nicht bestreiten kann.

Comtoyou Racing versuchte noch einen Ersatzfahrer für den Rumänen zu verpflichten, doch dies war in der Kürze der Zeit nicht möglich. Dadurch wird der Brite James Jakes als Solist an den Start gehen, was ihm von den Stewards als Force Majeure erlaubt wurde.

Jakes muss dadurch bei den Boxenstopps in beiden Rennen eine Mindeststandzeit von 61 Sekunden absolvieren. Zudem wird der Aston Martin in der Pro-Klasse an den Start gehen und nicht mehr im Gold Cup.