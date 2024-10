Imperiale Racing startet in Jeddah mit Lamborghini

Imperiale Racing startet in Jeddah erstmals in diesem Jahr im Endurance Cup

Beim diesjährigen Saisonfinale des GT World Challenge Europe Endurance Cup in Jeddah setzt Imperiale Racing einen Lamborghini Huracán GT3 ein. Team bildet Fahrertrio um ehemaligen Werksfahrer Dennis Lind.

Beim Saisonfinale des GT World Challenge Europe Endurance Cup in Jeddah wird Imperiale Racing erstmals in diesem Jahr an den Start gehen. Der italienische Lamborghini-Rennstall startet normalerweise im Sprint Cup sowie in der nationalen GT-Meisterschaft.

Das Team wird einen Lamborghini Huracán GT3 einsetzen, welcher im Gold Cup an den Start geht. Pilotiert wird das Fahrzeug von Phillippe Denes, Alberto Di Folco und dem ehemaligen Lamborghini-Werksfahrer Dennis Lind.

Phillippe Denes ist ein US-Amerikaner mit Wurzeln in Ungarn. In diesem Jahr fuhr er mit Imperiale Racing in der Italian Gran Turismo Sprint Championship, nachdem er im Vorjahr dort mit dem Lamborghini-Team den Titel in der Pro-Am-Klasse gewann. 2022 ging er im GTC Race in der GT4-Klasse an den Start und absolvierte auch ein Rennwochenende in der DTM Trophy.

«Ich freue mich sehr, ankündigen zu können, dass ich mit Imperiale Racing beim letzten Rennen des Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance antreten werde. Dies ist für mich das zweite Mal in diesem Jahr in der Serie – das Niveau ist extrem hoch und ich freue mich darauf, meine Fähigkeiten wieder bis an die Grenzen zu bringen», erläutert der Kalifornier.

Der Italiener Alberto Di Folco ist ein wahrer Lamborghini-Experte und bestritt in den vergangenen Jahren unzählige Rennen mit dem Huracán GT3. Er wird erstmals seit zwei Jahren wieder für Imperiale Racing an den Start gehen und sammelte bereits zuvor viel Erfahrung für das Team in nationalen und internationalen Rennserien.

Der 28-jährige Italiener: «Ich bin sehr glücklich, wieder zur Imperiale Racing Familie zu gehören, einem Team, das wirklich eine große Familie ist. Ich danke dem Team von ganzem Herzen für die Chance, die mir gegeben wurde, und ich bin glücklich, nach einer Saison in Italien und im Lamborghini Super Trofeo Europe wieder in der Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup zu sein, das war eines meiner Ziele! Wir streben einen Podiumsplatz in der Gold-Klasse an. Ich glaube, dass wir dank des Pakets, das uns zur Verfügung steht, bestehend aus Auto, Team und uns Fahrern, jedem das Wasser reichen können!»

Dennis Lind wird in Jeddah seine Premiere für Imperiale Racing geben. Der ehemalige Lamborghini-Werksfahrer wurde 2021 Meister in der British GT. 2018 wurde er Meister in der Blancpain GT Series Asia und im Jahr 2016 gewann er sowohl die Pro-Klasse in der Lamborghini Super Trofeo Europe und bei den Lamborghini World Finals.

«Ich freue mich natürlich sehr darauf, mit Imperiale Racing bei den Jeddah 6 Hours anzutreten. Es wird großartig sein, auf dieser Strecke zu fahren: Für mich wird es das erste Mal sein, dass ich mit einem GT3 auf einem Straßenkurs fahre, das wird wunderbar!», freut sich der Däne.

Teambesitzerin Elena Pignatti: «Wir sind überglücklich und sehr stolz darauf, unsere Saison bei den 6 Stunden von Jeddah beenden zu können! Dies ist ein großartiges Ereignis für das gesamte Team, das Ergebnis der großartigen Arbeit, die während der gesamten Saison 2024 geleistet wurde. Deshalb ist es uns eine große Freude, das Lenkrad unseres Lamborghini Phillippe Denes, der unsere Farben in der italienischen Gran Turismo Sprint Championship verteidigt hat, und Alberto Di Folco, der nach den großartigen Ergebnissen, die wir 2021 und 2022 gemeinsam erzielt haben, zu unserer Familie zurückkehrt, anbieten zu können. Es ist mir eine große Freude, auch Dennis Lind willkommen zu heißen, einen Fahrer mit großem Talent, der im Laufe seiner Karriere mit der Marke aus Sant'Agata Bolognese Meilensteine von absolutem Wert erreicht hat. Jetzt müssen wir nur noch einen Monat warten, um uns in dieses großartige Abenteuer zu stürzen!»