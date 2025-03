2015er Meisterteam RJN feiert Comeback in GTWC

Das 2015er Meisterteam RJN kehrt in diesem Jahr erstmals seit 2019 Vollzeit in den GT World Challenge Europe Endurance Cup zurück. Neben Alex Bumcombe steuern zwei Youngster den McLaren des Teams.

Das Team aus Didcot war zwischen 2011 und 2019 eine feste Größe im Fahrerlager der SRO-Meisterschaft und gewann 2015 den Fahrertitel im Endurance Cup. Die Mannschaft von Bob Neville war bei den 24 Stunden von Spa, die im vergangenen Sommer ihr hundertjähriges Jubiläum feierten, wieder am Start und wird nun mit ihrem McLaren 720S GT3 Evo die komplette Endurance-Saison bestreiten.

RJN tritt in einem erweiterten Gold Cup-Feld an. Das Fahreraufgebot wird von Alex Buncombe angeführt, der zwischen 2011 und 2018 ein fester Bestandteil des Teams und Teil des Titelgewinns 2015 war. Er wurde 2019 Werksfahrer bei Bentley, ist aber inzwischen zu RJN zurückgekehrt und fuhr in der vergangenen Saison beim Langstreckenklassiker in Spa.

Seine Teamkollegen sind beide Neuzugänge im Team. Reece Barr stößt zu RJN, nachdem er in der vergangenen Saison sein Debüt in der GT World Challenge Europe gegeben hat, als er einen Mercedes-AMG im Sprint Cup fuhr. Tommy Foster ist ein Rookie in der Serie, der zuvor Erfahrungen im Prototypen-Rennsport gesammelt hat.

«Ich freue mich sehr, Reece und Tommy willkommen zu heißen», sagte Teamchef Bob Neville. „Sie sind beide sehr schnell und werden auch davon profitieren, an der Seite von Alex zu fahren, der über eine Menge Erfahrung verfügt. Ich weiß, dass McLaren ihre Fortschritte mit Interesse verfolgen wird.»

Buncombe fügte hinzu: «Es ist toll, wieder in Europa zu sein, zuletzt war ich 2019 im Bentley dort. Die Gold-Kategorie ist unglaublich wettbewerbsfähig, aber wir werden um die Meisterschaft kämpfen. Der Schlüssel für uns wird ein weiteres gutes Ergebnis bei den CrowdStrike 24 Hours of Spa sein.»