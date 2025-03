ABT mit Lamborghini-Doppelpack bei 24h-Rennen

ABT Sportsline nimmt in diesem Jahr mit gleich zwei Lamborghini Huracán GT3 EVO2 am 24h-Rennen auf dem Nürburgring teil. Wie in der DTM und im Vorjahr starten die Fahrzeuge im Red Bull-Design.

Für ABT ist es schon der zwölfte Auftritt bei dem 24-Stunden-Klassiker. 2023 war die Marke nach einer fünfjährigen Pause an der Seite von Lamborghini auf die Nordschleife zurückgekehrt und hatte in den vergangenen beiden Jahren für Aufsehen gesorgt. Mit dem Einsatz von zwei Fahrzeugen will das Team um Motorsportdirektor Martin Tomczyk jetzt ganz vorn angreifen. «Wir kennen und lieben die ganz besonderen Herausforderungen dieses Rennens – genau das macht ja auch die Faszination aus. Mit unserem erweiterten Engagement wollen wir noch besser auf alle Eventualitäten vorbereitet sein», sagt Tomczyk. «Zwei Autos bieten die doppelte Chance, die 24 Stunden ohne Zwischenfälle zu überstehen.»

Bei der Auswahl seiner Fahrer kann ABT auf jede Menge Erfahrung im Lamborghini Huracán GT3 EVO2 vertrauen: Mit Mirko Bortolotti (Italien), Christian Engelhart (Deutschland), Luca Engstler (Deutschland), Marco Mapelli (Italien), Jordan Pepper (Südafrika) und Franck Perera (Frankreich) zählen gleich sechs Piloten aus dem Lamborghini-Kader zum Aufgebot, das von dem Spanier Dani Juncadella ergänzt wird. «Wir freuen uns, dass es gelungen ist, so eine starke Mannschaft zusammenzustellen», sagt Martin Tomczyk. «Die Jungs verfügen nicht nur über viel GT3- und Lamborghini-Erfahrung, sondern passen auch menschlich prima zusammen – und alle sind heiß darauf, bei diesem berühmten Rennen erfolgreich zu sein.» Die Aufteilung der Fahrer auf die beiden Autos erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Die motorsportliche Partnerschaft zwischen ABT und Lamborghini, die vor zwei Jahren mit dem ersten gemeinsamen Einsatz in der Eifel begann, wächst immer weiter. Auch in der DTM geht ABT in dieser Saison mit zwei Huracán GT3 EVO2 an den Start, dazu kommt jetzt das größere Engagement für die Nordschleife. «Wir freuen uns, mit ABT einen starken Partner an unserer Seite zu haben und das Team auf und neben der Strecke zu unterstützen», sagt Rouven Mohr, CTO von Lamborghini. «Wir haben in den vergangenen beiden Jahren viel gelernt und freuen uns jetzt auf den nächsten Anlauf beim ‚doppelten Einsatz‘ in diesem Jahr.»

Die ersten Partner für das Rennen stehen bereits fest. Wie im Vorjahr wird Red Bull den Auftritt an der Rennstrecke prägen. Zudem sind auch die Schaeffler Gruppe, SÜDPACK sowie H&R mit an Bord. «Es ist schön, das große Interesse unserer Partner an diesem Projekt zu sehen», sagt ABT Sportmarketingchef Harry Unflath. «Auch wenn noch nicht alle Partner feststehen, ist eines klar: Die Fans können sich auf zwei spektakuläre Lamborghini aus Kempten freuen.»

An diesem Wochenende (21./22. März) beginnt die Vorbereitung auf den Saisonhöhepunkt auch auf der Rennstrecke: Beim ersten Rennen der ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) geht ABT mit einem Auto an den Start. Am Steuer wechseln sich Bortolotti, Engstler, Juncadella und Pepper ab. Die nächsten Einsätze sind beim NLS-Rennen am 9./10. Mai sowie bei den Qualifiers vom 23. bis 25. Mai geplant.