IDM Nürburgring: Der Plan am Samstag mit freier Sicht

Das Wetter soll besser werden als noch am Freitag – nebelfrei. Um 8.30 Uhr geht es los. Das letzte Rennen des Tages startet im 17.25 Uhr. Platz für Fans ist reichlich vorhanden und das Fahrerlager für alle offen.

Wie immer ist schon am Samstag für Spannung gesorgt. Die IDM Superbike bietet die beiden Superpole-Sessions und die ersten Punkte werden ebenfalls schon ab Samstagnachmittag vergeben.

Neue Regeln

In Assen hatte die IDM Superbike ein neues, an die WM angepasstes Startprozedere ausprobiert. Der Test verlief erfolgreich, so dass die neue Regelung ab sofort für alle IDM-Solo-Klassen gilt. Damit dürfen in der IDM Supersport 300, der IDM Supersport und der IDM Superbike die Reifenwärmer zwei Minuten länger drauf bleiben. Beim Drei-Minuten Schild müssen Generatoren und Personal und Gäste vom Grid verschwinden. Die Reifenwärmer dürfen drauf bleiben. Dazu zwei Mechaniker und eine Person mit dem Schirm. Für dieses Trio plus Reifenwärmer ist dann beim Ein-Minuten-Schild Schluss auf der Startaufstellung.

Die Anfahrt

Wer bei den Rennen der IDM und der Rahmenklassen live dabei sein will, gibt in sein Navi folgende Adresse ein: 53520 Nürburg (Eifel) ggf. noch Otto-Flimm-Straße. Aus Fahrtrichtung Köln: A1 bis Autobahn-Ende, aus Fahrtrichtung Trier/ Luxemburg: A48 bis Autobahn-Abfahrt Ulmen, aus Fahrtrichtung Koblenz: A61 bis Autobahn-Abfahrt Wehr.

Parkmöglichkeiten

Am besten man folgt der Beschilderung zu den Parkplätzen A2, A5, A6, A7 und B2. Dort wird ein Tagespauschale von 10 Euro pro Fahrzeug fällig. Näher, aber teurer ist das Parkhaus am info°center. Eine Übernachtung - auch im PKW - ist auf den o.g. Plätzen nicht erlaubt. Beim Erwerb des Parktickets vor Ort ist keine Kartenzahlung möglich, ausgenommen im Parkhaus am info°center. Mit einem Parkticket kann der entsprechende Parkplatz mehrfach befahren und verlassen werden, wiedser ausgenommen Parkhaus am info°center.

Für Elektroautos

An den folgenden Punkten findest man am Nürburgring Ladestationen für Elektrofahrzeuge: Parkhaus am info°center (8x), an der B258 gegenüber info°center (4x HPC Hochleistungsladepunkte), Nürburgring Congress Hotel (4x), Nürburgring, Motorsport Hotel (2x), Nürburgring Ferienpark (4x) und ring°careé (4x Tesla – auch für andere Fahrzeuge zugänglich)

Die Tribünen

Folgende Tribünen rund um die Grand-Prix-Strecke werden zur IDM für Zuschauer geöffnet: T3, T4, T4a und T12a.

Die Kasse und die Zugänge

An folgenden Tageskassen können am Veranstaltungswochenende Tickets erworben werden: Kasse 1 (Historisches Fahrerlager), Kasse 11 (Stefan-Bellof-Straße) und Kasse 12 (Bilstein Tribüne T4). Folgende Zugänge zum Fahrerlager sind geöffnet: BMW-Brücke, Besuchertunnel, Tor 1 und Tor 11. Kinder bis 17 Jahre haben freien Eintritt. Zutritt zum Fahrerlager ist bei jedem Veranstaltungsticket inklusive.

Zuschauer mit Handicap

Barrierefreier Zugang zu folgenden Bereichen: Tribüne T3 (Aufgang 7), Tribüne T4a Fahrerlager. Parktickets können im info°center gegen Vorlage des Schwerbehindertenausweises mit dem Merkmal aG, B oder Bl kostenfrei und telefonisch unter 0800 / 20 83 200 oder per E-Mail an info@nuerburgring.de angefordert werden. Personen mit Handicap und Schwerbehindertenausweis können auf allen für Tagesbesucher geöffneten Parkplätzen im Außenbereich kostenfrei parken.

Der Stream

Neben dem Live-Timing von Bike Promotion gibt es ab dem Nachmittag auch wieder den Live-Stream. «Am Nürburgring produzieren wir den Livestream in Zusammenarbeit mit Nürburgring.TV», erklärt Stephan Kraus, Produktionsleiter von Radio Viktoria. «Durch die Sendungen werden Danijel Peric, Lukas Gajewski und Tommi Deitenbach führen. Auch am Nürburgring werden wir eine Livedrohne einsetzen. Neben den Rennen ist sicherlich eines der Hauptthemen der Meisterschaft der vorentscheidende Sturz von Florian Alt, den wir nochmals mit einer Superzeitlupenaufnahme zeigen werden. Ansonsten freuen wir uns nach sieben Jahren endlich mal wieder mit der IDM in der Eifel zu gastieren.»

Das Wetter

Am Nürburgring ist es am Morgen bewölkt, die Sonne zeigt sich nur vereinzelt bei Werten von 14°C. Am Mittag scheint die Sonne und die Temperaturen erreichen 25°C. Am Abend ist es am Nürburgring leicht bewölkt und die Temperaturen liegen zwischen 19 und 24 Grad. Nachts ist es leicht bewölkt bei Werten von 16°C. Mit Böen zwischen 23 und 34 km/h ist zu rechnen. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan am Samstag, den 31.08.2024

08.30 bis 08.55 Uhr Q1 IDM SSP 300

09.00 bis 09.25 Uhr Q1 IDM Supersport

09.35 bis 10.05 Uhr SP PreP IDM Superbike

10.10 bis 10.45 Uhr Q1 NTC

10.50 bis 11.10 Uhr Q Pro STK 1000

11.15 bis 11.35 Uhr Q R7 Cup

11.45 bis 12.10 Uhr Q2 IDM SSP 300

12.15 bis 12.40 Uhr Q2 IDM Supersport



13.20 bis 13.35 Uhr SP1 IDM Superbike

13.45 bis 14.00 Uhr SP2 IDM Superbike



14.20 Uhr Rennen 1 KTM Junior Cup

15.05 Uhr Rennen 1 NTC (im Stream)

15.55 Uhr Rennen 1 IDM SSP300 (im Stream)

16.40 Uhr Rennen 1 Pro STK 1000

17.25 Uhr Rennen 1 R7 Cup