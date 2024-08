Hannes Soomer mit Kampfansage an IDM-Sieger

Allein die letzten vier Rennen der IDM Superbike wurden zur Beute von BMW-Pilot Ilya Mikhalchik. Doch auch Hannes Soomer kennt sich nach seinem Umstieg auf BMW inzwischen gut aus. Der Este will gewinnen.

Für das Kurz-Interview in der Startaufstellung mit Hannes Soomer musste die Live-Stream-Moderatorin nicht weit laufen. Denn der Este mit seiner BMW kommt nach dem Markenwechsel von Honda immer besser klar und platzierte sich beim IDM-Lauf in Assen auf Startplatz 3 und damit gemeinsam mit Florian Alt und Ilya Mikhalchik in der ersten Reihe.

«In eine Viertelstunde werde ich es wissen», antwortete Soomer nach seiner Race-Pace gefragt. Im Training konnte er Zeiten wie die Spitze liefern. «Aber ich bin zuversichtlich, denn meine schnellste Trainingsrunde habe ich mit dem Reifen in Runde 7 gefahren. Ich bin schnell und mag Assen, habe jedes Mal Freude hier.» Ein Podestplatz war das erklärte Ziel des Esten. Zwei wurden es am Ende. Und ein paar Runden durfte er sogar vom Sieg träumen.

«Meine Pace war okay», meinte er dann auch nach seinem zweiten Platz im ersten Rennen. «Ich habe einen Fehler gemacht in der ersten Runde. Eine Kurve bevor Florian gestürzt ist. Es war ein großer Moment, es sah kurz so aus, als würde ich auf dem gleichen Trailer wie er landen. Doch jetzt bin ich happy, ich war konstant und ich war schnell. Nicht schnell genug, um Ilya einzufangen. Da gibt es im Moment auf der Welt glaube ich auch nicht viele, die das schaffen.»

Im zweiten Lauf machte sich Soomer vom Start weg aus dem Staub, schonte weder sich oder seine BMW und noch viel weniger seine Reifen. Doch nachdem sich Mikhalchik durch die Verfolger gewurschtelt hatte, schloss dieser zu Soomer auf, kassierte ihn in der 12. Runde und holte sich den zweiten Tagessieg. Soomer wurde erneut Zweiter. «Nach dem, wie dieses Jahr bisher gelaufen war, ist das Doppel-Podium sehr gut», musste dann auch Soomer zugeben. «Drei, vier Runde vor dem Ziel hatte ich noch gehofft, dass ich das Rennen gewinnen kann. Aber wir haben einfach noch zu wenig Erfahrung mit der BMW, um das über eine volle Distanz zu bringen so wie Ilya. Aber wir lernen und ich will dieses Jahr noch mein erstes Rennen gewinnen.»

Punkte IDM Superbike nach 10 von 14 Rennen

1. 213 Punkte Ilya Mikhalchik (UKR), BMW

2. 155 Punkte Florian Alt (D), Honda

3. 124 Punkte Patrick Hobelsberger (D), BMW

4. 119 Punkte Toni Finsterbusch (D), BMW

5. 99 Punkte Lorenzo Zanetti (I), Ducati

6. 91 Punkte Hannes Soomer (EST), BMW

7. 89 Punkte Jan-Ole Jähnig (D), BMW

8. 82 Punkte Bálint Kovács (HU), BMW

9. 74 Punkte Leandro Mercado (ARG), Kawasaki

10. 52 Punkte Philipp Steinmayr (A), BMW

11. 48 Punkte Maximilian Kofler (A), Yamaha

12. 36 Punkte Thomas Gradinger (A), Yamaha

13. 31 Punkte Luca Grünwald (D), BMW

14. 31 Punkte Milan Merckelbagh (NL), BMW

15. 31 Punkte Jan Mohr (A), BMW

16. 22 Punkte Leon Orgis (D), Yamaha

17. 16 Punkte Colin Velthuizen (NL), BMW

18. 13 Punkte Max Schmidt (D), BMW

19. 13 Punkte Max Enderlein (D), Yamaha

20. 11 Punkte Vladimir Leonov (RUS), Ducati

21. 11 Punkte Kevin Orgis (D), BMW

22. 8 Punkte Rob Hartog (NL), Yamaha

23. 7 Punkte Oliver König (CZE), Ducati

24. 6 Punkte Martin Vugrinec (CRO), Kawasaki

25. 6 Punkte Nico Thöni (A), Kawasaki

26. 4 Punkte Sandro Wagner (D), BMW

27. 3 Punkte Marco Fetz (D), BMW

28. 1 Punkt Marc Moser (D), Ducati