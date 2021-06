Valentin Debise: Seriensieger haut in die Berge ab

Die vierte Runde der französischen Superbike-Meisterschaft fand am Wochenende auf dem Circuit de Pau Arnos statt. Wie immer auch IDM-Superbike-Pilot Valentin Debise mit am Start und wie immer gleich doppelt.

Ein Blick auf den Terminkalender des Franzosen Valentin Debise lässt in Sachen Motorradfahren keine Wünsche offen. Von Testfahrten in Pau Arnos ging es für den Kawasaki-Piloten mit dem Team Weber Motos zum IDM-Lauf nach Most, anschließend der nächste Test und am vergangenen Wochenende die Französische Meisterschaft. Und immer und überall startet Debise gleich doppelt. Superbike und Supersport in beiden Meisterschaften lassen keine Langeweile aufkommen.

Superbike Rennen 1: Debise besiegt, Gines gewinnt

Am Ende des Rennens in Pau Arnos dachte Valentin Debise (Kawasaki Twist Ring Racing - Dunlop), dass er wie in den letzten Runden alleine davonfahren könnte, aber er musste sich einer Konkurrenz stellen, die er durch seine zahlreichen Siege verärgert hatte. Die beiden französischen Meister Kenny Foray (BMW Tecmas - Michelin) und Mathieu Gines (Yamaha Tech Solutions - Michelin), waren ihm auf den Fersen.



Vier Runden vor Schluss kam es zum Höhepunkt des Rennens: Gines übernimmt die Führung und verweist Debise auf den zweiten Platz. In den letzten Runden verwaltete der französische Meister seinen Vorsprung und gewann mit mehr als drei Sekunden Vorsprung auf Debise. Der Fahrer aus Albi lag dabei noch auf dem zweiten Platz vor Foray.

Superbike Rennen 2: Gegenangriff von Debise

Nach einem tollen Start und den ersten Runden in Führung schien Valentin Debise den Abstand vergrößern zu können, doch der Pole-Mann und Sieger von Rennen 1 Mathieu Gines fand nach einigen Runden wieder den Anschluss. Doch nach der Hälfte des Rennens legt Debise ein rasendes Tempo vor, das Gines scheinbar nicht halten konntet. Debise überquerte schließlich die Ziellinie als Erster mit 6,117 Sekunden Vorsprung auf Gines. Foray verwaltete sein Rennen und stand am Ende zum zweiten Mal an diesem Tag auf der dritten Stufe des Podiums.

Supersport Rennen 1: 1-0 für Debise

Sind die jungen Fahrer in der Lage, mit dem erfahrenen Valentin Debise (Kawasaki - Michelin) zu konkurrieren? Zu Beginn schien es ein schlechter Start für den Pole-Mann und Challenger-Fahrer Tom Bercot (Yamaha - Pirelli) zu sein, der Debise in Führung davonfahren saht. In den folgenden Runden versuchten die beiden Herausforderer Tom Bercot und Ludovic Cauchi (Yamaha - Pirelli), den Fahrer mit der Kawasaki Nr. 153 zu halten, der den Abstand vor allem in den Kurven immer weiter vergrößerte. Die Lücke war für die beiden jungen Männer nicht zu schließen, Debise gewann mit mehr als 9 Sekunden Vorsprung auf seine Konkurrenten.

Supersport Rennen 2: 2-0 für Debise

In der ersten Runde führten die Stürze des Challenger-Fahrers Tom Bercot und des SSP600-Piloten Hugo Robe (Yamaha - Michelin) zu einer roten Flagge durch die Rennleitung.

Wenige Augenblicke später begann das Rennen wieder mit einem unantastbaren Valentin Debise. Er fuhr einen flotten Strich und gewann mit mehr als zehn Sekunden Vorsprung. In der vorläufigen Gesamtwertung liegt Debise mit 200 Punkten vor Cauchi (157 Punkte) und Bercot (115 Punkte) an der Spitze.



«Beide 600er-Rennen gewonnen, Zweiter und Erster in der 1000er-Klasse», zählt Debise am Sonntagabend noch einmal auf. «Nachdem ich in den letzten Wochen viel gefahren bin, habe ich mich an dem Motorrad etwas satt gesehen. Ich hatte eine tolle Zeit, vor allem am Nachmittag mit den beiden Bikes. Jetzt werde ich vor dem nächsten Rennen in Nevers eine Motorradpause einlegen, ich werde wahrscheinlich in die Berge gehen und das Leben genießen.» Das nächste Rennen startet Anfang Juli in Magny-Cours.