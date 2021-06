IDM Most: Stimmen nach dem Superbike-Rennen

IDM Superbike in Most 2021

Die zweite Runde der IDM Superbike hatte es in sich. Der Polesetter Marc Moser wurde abgeräumt, der Sieger Luca Grünwald disqualifiziert und der Schweizer Dominic Schmitter ist neuer Führender der Meisterschaft.

Das Wetter blieb in Most im Gegensatz zum IDM-Auftakt in der Motorsport Arena Oschersleben friedlich. Dafür war sonst allerhand an Turbulenzen geboten. Die IDM-Piloten und ihre Chefs erzählen vom Tschechien-Ausflug in ihren eigenen Worten.

Dominic Schmitter

«Ich kann zufrieden mit der Leistung vom gesamten Team und mir sein. Wir haben trotz der Widrigkeiten nicht aufgegeben und schlussendlich das Optimum an diesem Wochenende geschafft. Wir als HESS Racing Team führen erstmals das Klassement der IDM Superbike mit 14 Punkten Vorsprung an.»

Konrad Hess

«Die Rennstrecke in Most forderte die Fahrer bis aufs Letzte. Nicht nur das Layout und der schwierige Asphalt, auch die richtige Dosierung vom Risiko zu finden, um gefährliche Stellen wie z.B. die enge Schikane nach Start-Ziel gut zu überstehen, war angesagt. Dominic löste die Aufgabe bravourös! Mit dem Sieg im ersten Lauf und dem zweiten Platz im zweiten Rennen sammelte er 45 wertvolle Punkte für die Meisterschaft, wo unser Team nun klar in Führung liegt ! Ein grosses BRAVO ans ganze Team und an Dominic.»

Vladimir Leonov

«Most war für uns ganz schön schwierig. Wir konnten ja im Vorfeld nicht wirklich viel testen und haben daher am Wochenende viele Dinge probiert. Doch mit den Resultaten Platz 4 und Platz 5 bin ich ziemlich happy. Es ist eben nicht einfach für uns, alles ist neu für uns und wir haben über das Motorrad kaum Daten. Wir brauchen einfach noch ein paar Tests, darüber denke ich gerade nach. Ein paar neue Sachen haben wir aber schon wieder kapiert und das werden wir vor allem in Bezug auf die Fahrwerksabstimmung einsetzen. Wir sind beim Chassis noch nicht da, wo wir hinmöchten. Für den Nürburgring wünsche ich mir schönes Wetter, damit wir viele Runden drehen können. Die Strecke finde ich toll, aber keine Ahnung, wie es da mit der Yamaha sein wird. Ich erinner mich an die Supersport-Klasse, da habe ich dort mal ums Podium gekämpft. Leider hatte ich damals einen Motorschaden in der letzten Runde.»

Alex Polita

«Platz 6 und Platz 9 am Wochenende. Schwierig, kompliziert. Aber wir werden eine Lösung finden, um weniger zu kämpfen und bald die wesentlichen Positionen zu besetzen. Danke an alle für die Anfeuerungsrufe und Unterstützung, die ich bekomme.»

Ricardo Brink

«Platz 9 und Platz 11 in den Rennen. Es war ein hartes Wochenende, zum Glück konnte ich im Rennen noch etwas herausholen und ein paar Punkte mit nach Hause nehmen. Ich musste hart dafür kämpfen und meine Schulter auch. Auf nach Hause!»

Pepijn Bijsterbosch

«Die Trainingssitzungen waren sehr frustrierend, denn wir haben wirklich alles versucht, aber wir haben keine Fortschritte gemacht. Das Warm-up verlief sehr positiv, so dass wir mit Zuversicht in das Rennen gehen konnten. Der Start war sehr gut, aber in der Hektik beim Anbremsen der ersten Kurve kollidierte ich mit einem anderen Fahrer. Ein Rennunfall, da war einfach kein Platz. Der Start des zweiten Rennens war nicht schlecht, aber später wurde es knifflig. Wir hatten nur wenig Zeit, das Motorrad zwischen den Rennen zu reparieren, daher war nicht alles perfekt. Aber wir haben das Rennen beendet und wichtige Informationen gesammelt. Wir haben hier nicht das erreicht, was wir erreichen wollten, aber wir gehen vom Positiven aus und ich freue mich schon darauf, es am Nürburgring besser zu machen.»

Tim Eby

«Für mich war das kein gutes Wochenende. Ich bin körperlich nicht fit und es hat mich richtig angestrengt. Normalerweise bin ich immer richtig fit, aber ich habe kurz bevor ich hierher gekommen bin meine Corona-Schutzimpfung bekommen und das hat mich ein bisschen zurückgeworfen. Am Ende der Sessions hatte ich immer sehr abgebaut und bis zwei Sekunden verloren und das ist einfach zu viel. Im Qualifying war ich über zwei Sekunden schneller als meine vorherige Bestzeit hier vor zwei Jahren in der IDM. Das war in beiden Rennen auch so. Das ist schon ein guter Schritt, aber das Niveau ist hart. Ich wurde einmal Letzter und einmal Zweitletzter. Trotzdem nehme ich viel mit. Ich hoffe, dass ich mich nun schnell von der Impfung erhole. Nächstes Wochenende testen wir in Zolder und ich hoffe, dass ich dort mein Gefühl mit dem Motorrad weiter verbessern kann.»

Werner Daemen

«Ich habe die Rennen natürlich im Internet verfolgt und muss sagen, dass Jan Mohr wirklich gut gefahren ist. Leider sind ihm diese beiden Missgeschicke passiert, da kann man nichts machen, aber seine Fortschritte waren sichtbar dieses Wochenende. Auch Tim Eby hat wieder Fortschritte gemacht, wenn er auch körperlich dieses Wochenende nicht so gut drauf war. Wieso es bei Pepijn Bijsterbosch nicht so gut gelaufen ist, weiß ich noch nicht. Das müssen wir jetzt erst einmal auswerten. Wir werden am Wochenende in Zolder einen Tag testen und schauen, wo wir uns noch verbessern können.»

Max Schmidt

«Hartes Wochenende. Rennen 1: P13, Rennen 2: DNF. Wir konnten unsere Set-up-Probleme, die wir an diesem Wochenende hatten, einfach nicht lösen. Trotzdem gelang es mir im ersten Rennen, mit P13 ein paar Punkte zu holen. In Rennen 2 hatten wir etwas Pech; mein Kühler wurde durch Steine beschädigt und ich musste aufgrund des Defektes am Kühler das Rennen abbrechen. Trotz allem haben wir viel gelernt und ich bin mir ziemlich sicher, dass noch bessere Rennen kommen werden.»

Leon Langstädtler

«Das IDM Wochenende in Most verlief weitestgehend positiv. Wir konnten uns in den freien Trainings immer steigern und stellten ein gutes Setting für das Motorrad her. In der Qualifikation sicherte ich mir den 16. Platz mit einer 1.37,143. In dem ersten Rennen konnte ich mir nach gutem Start und etwas Chaos in der ersten Kurve den 14. Platz und somit zwei Punkte sichern. Das zweite Rennen beendete ich als 16.. Ich bin mit meinen Zeiten und der Pace über das Wochenende zufrieden. Das Niveau ist verdammt hoch, aber wir haben eine große Entwicklung gemacht und die Gap auf die Top Ten auf nur noch 1,4 Sekunden vermindert. Das stimmt uns sehr positiv, was die Zukunft angeht.»

Christof Höfer

«Das Niveau in allen Rennklassen ist brutal hoch und keiner hat etwas zu verschenken. Als neu gebautes kleines-feines Privat-Team in Deutschlands Königsklasse im Kampf gegen die großen Werksteams sind wir mit den derzeitigen Ergebnisse und die internen Steps und Abläufe mehr als zufrieden. Die Mannschaft arbeitet sehr professionell und das Klima ist familiär, worauf ich persönlich sehr viel Wert lege. Unseren Fahrern möchten wir den größtmöglichsten Wohlfühl-Faktor bieten und ich denke, dass gelingt uns nicht schlecht. Aktuell sind wir auf der Suche nach einem permanenten Datenmann, da es in der Superbike gar nicht mehr ohne geht. Wenn wir diesen gefunden haben, wird es die nächsten spürbaren Schritte geben, da bin ich mir sicher.»

Martin Jung

«Die Vorbereitungen für den Nürburgring laufen bereits jetzt schon wieder auf Hochtouren und wir sind sehr streng mit uns selbst. Jeder hat seine Aufgaben im Team und alle sind sehr motiviert, das gefällt mir.»

Björn Stuppi

«Freie Trainings waren ganz ok und wir konnten einiges testen. Samstag haben wir uns eher auf die Rennpace konzentriert und haben hier am Ende auch einen Reifen gespart. In den letzten zwei Runden im Q2 bin ich leider aufgelaufen und konnte mich so nicht mehr verbessern. In Rennen 1 habe ich mit der Reifenmischung gezockt und war zu weich. Reifen nach Rennhälfte total eingegangen und dadurch nur noch ins Ziel geschwommen. In Rennen 2 deutlich bessere Rennrunden, die waren schneller als die Qualirunden und zur Spitze konnte auch wieder Zeit gutgemacht werden. Wir sind auf dem richtigen Weg und es wird mit Sicherheit noch eine spannende Restsaison.»

Ergebnis IDM Most SBK Rennen 1

1. Dominic Schmitter

2. Valentin Debise

3. Bastien Mackels

4. Vladimir Leonov

5. Philipp Steinmayr

6. Alex Polita

7. Julian Puffe

8. Nico Thöni

9. Ricardo Brink

10. Marco Fetz

11. Jan Mohr

12. Marc Neumann

13. Max Schmidt

14. Leon Langstädtler

15. Tim Eby

16. Björn Stuppi

Ergebnis IDM SBK Rennen 2

1. Valentin Debise

2.Dominic Schmitter

3. Luca Grünwald

4. Bastien Mackels

5. Vladimir Leonov

6. Marc Moser

7. Philipp Steinmayr

8. Julian Puffe

9. Alex Polita

10. Nico Thöni

11. Ricardo Brink

12. Marco Fetz

13. Pepijn Bijsterbosch

14. Marc Neumann

15. Jan Mohr

16. Leon Langstädtler

17. Björn Stuppi

18. Tim Eby