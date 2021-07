F-SBK in Magny Cours: Debise gewinnt im Regen

In den Klassen Superbike und Supersport 600 ist der Franzose Valentin Debise nicht nur in der IDM erfolgreich. Auch in seiner Heimat startet er durch. Diese Mal liefert der Kawasaki-Pilot auch einen dritten Platz ab.

Nach ein paar erholsamen Tagen in den französischen Bergen tauchte Valentine Debise zu den Rennen der Französischen Meisterschaft in Magny Cours auf. In der IDM ist der Franzose mit dem Team Kawasaki Weber Motos am Start. Doch Teamchef Emil Weber freut sich auch über die Erfolge seines Schützlings in dessen Heimat.

SBK Rennen 1: Debise und Gines – das Duell

Gleich in der ersten Kurve knallte es in Magny Cours beim ersten Rennen der Königsklasse: der Pole-Mann Gregory Leblanc (Ducati TWR - Pirelli) stürzte nach einer Berührung mit Freddy Foray (Honda - Michelin). Valentin Debise (Kawasaki Twist Ring Racing - Dunlop) übernahm die Führung. Doch in der dritten Runde setzte sich Mathieu Gines (Yamaha Tech Solutions - Michelin) an die Spitze. Die beiden Fahrer kämpften Kopf an Kopf, während Kenny Foray (BMW Tecmas - Michelin) zu Beginn des Rennens von der dritten Position aus versuchte, den Kontakt zu den Führenden zu halten, bevor er zurückfiel.



Zuversichtlich seit seinem Sieg auf der Strecke von Pau Arnos, behielt Gines während des gesamten Rennens die Oberhand über Debise. Doch in der vorletzten Runde übernahm der Fahrer aus Albi die Führung. Trotz guter Gegenwehr von Gines war es erneut Debise, der auf der Ziellinie mit nur einem Zehntel Vorsprung gewann. Foray wurde Dritter.

SBK Rennen 1: Foray fühlt sich im Nassen wohl

Auf einer nassen Strecke starteten die Fahrer der Königsklasse in das zweite Sonntagsrennen. Mathieu Gines und Kenny Foray fühlten sich bei diesen Bedingungen wohl und waren schon seit Beginn des Wochenendes in guter Form. Gleich zu Beginn des Rennens fuhren die beiden eine Lücke zur Konkurrenz heraus.



In der fünften Runde setzte sich Foray gegen Gines durch, der ihm auf den Fersen blieb. Der französische Meister versuchte, den Kontakt zu halten, aber der Fahrer der BMW mit der Nummer 78 war zu schnell. Foray machte weiter Druck und kam mit 1,667 Sekunden Vorsprung vor Gines ins Ziel. Debise errang den dritten Platz.



In der Tabelle liegt Debise mit 240 Punkten vor Gines (200 Punkte) und Foray (127 Punkte) in Führung.

SSP Rennen 1: Debise glücklich im Regen

Wie gewohnt übernahm Valentin Debise (Kawasaki - Michelin) vom Start weg die Führung. Er nahm die Herausforderer Ludovic Cauchi (Yamaha - Pirelli) und Enzo de la Vega (Yamaha - Pirelli) in seinen Windschatten. In der zweiten Runde verwies Cauchi Debise auf den zweiten Rang und de la Vega verlor langsam aber sicher den Anschluss an das Duo.



Nach Abbruch wegen des einsetzenden Regens wurde das Rennen neu gestartet und auf seinen Regenreifen schien sich Debise besonders wohlzufühlen. Der Kawasaki-Pilot überzeugte mit einem Start-Ziel-Sieg. Zweiter wurde Dylan Mille, Rang 3 ging an de la Vega.

SSP Rennen 2: Debise zu schnell für die Jugend

Auch am Nachmittag war Valentin Debise wieder ganz vorne mit dabei. Unter einem bedrohlich aussehenden Himmel schien er ungeduldig zu sein, ins Ziel zu kommen, und fuhr ab der ersten Runde in einem rasenden Tempo alleine auf dem ersten Platz.



Auf dem zweiten Platz ging es enger zu. Die Herausforderer Matthieu Gregorio und Ludovic Cauchi kämpften um die restlichen Plätze auf dem Podium. Zur Halbzeit drehte sich die Reihenfolge zwischen den beiden Männern um. Das Rennen wurde wegen des einsetzenden Regens mit der roten Flagge drei Runden vorher abgebrochen. Für Debise wurde es ein Start-Ziel-Sieg, vor Cauchi und Gregorio.



In der Gesamtwertung liegt Debise mit 252 Punkten vor Cauchi (190 Punkte) und Bercot (115 Punkte) an der Spitze.