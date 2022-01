Bastien Mackels als Consultant Commercial bei Duell

In der IDM Superbike 2022 startet der Belgier für das Team Kawasaki Weber Motos. In seiner Zeit neben dem Rennsport baut er für die Firma Duell den Vertrieb in Belgien und Luxemburg auf.

Wenn man seinen Lebensunterhalt verdienen will, sind 99 Prozent der IDM-Piloten noch mit dem einen oder anderen Job im normalen Leben beschäftigt. Während sich zahlreiche Fahrer als Instruktoren ein zweites Standbein aufbauen, zieht es Bastien Mackels in den Vertrieb. Zum 1. Februar 2022 wird er das Duell-Vertriebsgeschäft in den französischsprachigen Regionen Belgiens und Luxemburgs übernehmen und ausbauen. Der französischsprachige Belgier wird den meisten Händlern kein Unbekannter sein. Auf dem Motorrad feierte Bastien Mackels von 2008 bis 2020 große Siege in belgischen und internationalen Meisterschaften: Belgischer Langstrecken-Champion (2008), IDM Superstock Champion (2013), Endurance Weltmeister (2017) und IDM Superbike Vize-Meister (2018) sind einige seiner größten Erfolge seiner bisherigen Karriere.

Seine Leidenschaft für den Motorsport und sein Know-how in Sachen Motorradtechnik bringt Bastien Mackels nun zu Duell, dem skandinavischen Distributor für Motorradteile und Bekleidung. Nach einer kurzen, aber intensiven Einarbeitungszeit wird Bastien Mackels das gesamte Vertriebsgebiet in den Regionen Wallonien und Brüssel sowie in Luxemburg übernehmen. Er wird die französischsprachigen Partner als Motorradexperte und serviceorientierter Partner unterstützen. Dabei profitiert Bastien Mackels auch von seinem umfangreichen Wissen, das er sich während seiner fünfjährigen Tätigkeit für einen Motorradhändler aneignen konnte.

Bastien Mackels freut sich auf seine neue Aufgabe: «Die Verantwortung für die weitere erfolgreiche Geschäftsentwicklung von Duell in Belgien zu übernehmen, ist für mich eine großartige Gelegenheit, in der Motorradwelt zu arbeiten und gleichzeitig als Rennfahrer auf der Strecke aktiv zu sein. Geschwindigkeit und moderne Motorradtechnik sind meine Leidenschaft und beides bringe ich künftig gerne zu meinem Kunden.»

Der IDM-Superbike- und EWC-Pilot wird Teil des Duell Benelux Teams sein und berichtet direkt an den niederländischen Country Manager Roy Beumer. Erwin Van Hoof, Duell Manager Export and Business Development freut sich, Bastien Mackels für Duell gewonnen zu haben: «Als belgischer Motorsport-Enthusiast habe ich Bastiens Karriere von Anfang an verfolgt und war immer begeistert von seiner Stärke, seiner Leidenschaft und seinem großen Talent, eine Rennmaschine am Limit zu bewegen, aber ebenso bin ich auch von seiner Leistung als fokussierter Teamplayer überzeugt. Bastien und Duell werden ein Win-Win-Team sein und schließlich werden unsere Kunden von diesem klugen und zuverlässigen Geschäftspartner profitieren.»

Duell Oyj ist ein 1983 gegründetes Importunternehmen mit Sitz in Mustasaari, Finnland, dessen importierte Produkte und zahlreiche Hausmarken über ein umfangreiches Vertriebsnetz in Nordeuropa, den Niederlanden, Belgien, Deutschland, Luxembourg, Frankreich, Großbritannien, Irland, Spanien, der Tschechischen Republik, Rumänien und Russland verkauft werden. Das Duell Produktportfolio umfasst die Segmente Motorrad-, Schneemobil- und Bootsausrüstungen, Zubehör und Ersatzteile. Das Angebot umfasst auch Ausrüstung, Zubehör und Ersatzteile für ATVs / UTVs, Mopeds und Roller. Die Logistikzentren von Duell befinden sich in Mustasaari in Finnland, Tranås in Schweden, Hengelo in den Niederlanden und Montpellier in Frankreich. Die Gruppe beschäftigt derzeit international fast 200 Mitarbeiter.