Mercados Hand hält: Zehn Schrauben bei IDM Most

Der Argentinier vom Team Kawasaki Weber Motos ist endlich in seinem neuen Job angekommen und schnuppert gleich mal am Podest. Viel hat nicht gefehlt. Punktejagd von Leandro Mercado in Most.

Für das Team des Schweizers Emil Weber war es am vergangenen Wochenende in Most bereits das dritte Meeting zur diesjährigen IDM Superbike. Für den diesjährigen Neuzugang im Team, den ehemaligen Superbike-WM-Piloten Leandro ‚Tati‘ Mercado, wurde es am vergangenen Sonntag aber die erste IDM-Zielankunft der Saison. Beim Auftakt auf der deutschen Grand Prix-Strecke hatte sich der Argentinier bei einem Trainingssturz die linke Mittelhand gebrochen und musste anschließend operiert werden. In Oschersleben wurde er von Luca Grünwald vertreten und in Most griff er wieder selbst ins Geschehen ein. «Leider habe ich zwei Veranstaltungen verloren und natürlich viel Zeit, in der wir hätten vorwärtskommen können. Am Sachsenring bin ich bis zu meinem Sturz zehn Runden gefahren. Das fehlt uns jetzt», sagt der Argentinier, der dennoch am Plan festhält, unter die Top 5 zu fahren.

Zehn Schrauben wurden Mercado bei der OP verpasst. Aber nachdem er sich und die Hand schon eine Woche vor dem IDM-Wochenende bei den 24-Stunden von Spa im Rahmen der Langstrecken-WM erfolgreich einem Härtetest unterzogen und mit seinen EWC-Kollegen den siebten Platz gemacht hatte, stand einem erfolgreichen IDM-Wochenende nichts mehr im Weg. «Die Hand ist zu 90 Prozent okay», versicherte er, nachdem er im Zeittraining von Most ebenfalls den siebten Platz eingefahren hatte. «Beim Fahren ist es gar kein Problem. Ich bin einfach froh, zurück zu sein. Ich fühle mich fit und auch zuversichtlich.»

«Es lief gut», erklärte Mercado, nachdem er in den Rennen die Plätze 6 und 4 gemacht hatte. «Ich konnte mich über das ganze Wochenende stetig verbessern. Die Rennen waren auch deswegen wichtig, um zu wissen, wo wir stehen und wie unser Level ist. Daher war es auch wichtig, gut ins Ziel zu kommen. Deswegen bin ich echt happy, wir wurden jeden Tag besser. Auch von Rennen 1 zu Rennen 2. Vor allem im zweiten Lauf war es ein toller Kampf. Ich war nah dran am Podium. Für mein erstes Rennwochenende in der IDM war das ja nicht so schlecht. Klar haben wir noch viel Arbeit vor uns und müssen hart arbeiten, damit ich bei den Jungs an der Spitze mitmischen kann. Danke an mein Team, nach meiner Verletzung bin ich froh, wieder dabei zu sein.»

«Klar wäre ein dritter Platz schön gewesen», fügt Teamchef Emil Weber mit Blick auf Rennen 2 an. «Aber auch so sind wir sehr zufrieden. Tati ist gut gefahren und hat auch gute Zeiten hingelegt. Zum zweiten Laufen hatten wir noch etwas die Elektronik angepasst.»

Ergebnis IDM Superbike Q1 + Q2

1. 1.32,712 min. Ilya Mikhalchik

2. 1.32,974 min. Florian Alt

3. 1.33,305 min. Hannes Soomer

4. 1.33,571 min. Toni Finsterbusch

5. 1.33,700 min. Patrick Hobelsberger

6. 1.33,812 min. Bastien Mackels

7. 1.33,826 min. Leandro Mercado

Ergebnis IDM Superbike Rennen 1

1. Florian Alt

2. Ilya Mikhalchik

3. Hannes Soomer

4. Patrick Hobelsberger

5. Toni Finsterbusch

6. Leandro Mercado

Ergebnis IDM Superbike Rennen 2

1. Ilya Mikhalchik

2. Florian Alt

3. Bastien Mackels

4. Leandro Mercado

Stand IDM Superbike nach 6 von 14 Rennen

1. 140 Punkte Florian Alt

2. 85 Punkte Bastien Mackels

3. 84 Punkte Hannes Soomer

4. 79 Punkte Patrick Hobelsberger

5. 75 Punkte Ilya Mikhalchik

6. 52 Punkte Bálint Kovács

7. 47 Punkte Toni Finsterbusch

8. 47 Punkte Philipp Steinmayr

9. 43 Punkte Max Schmidt

10. 30 Punkte Vladimir Leonov

11. 29 Punkte Kamil Krzemien

12. 27 Punkte Jan-Ole Jähnig

13. 23 Punkte Leandro Mercado

14. 22 Punkte Daniel Kartheininger

15. 14 Punkte Paul Fröde