Bálint Kovács schon Fünfter in der IDM Superbike

Der neue Mann im Team BCC-alpha-Van Zon-BWM erwies sich auch in der Motorsport Arena Oschersleben als sichere Punktebank. Der Neueinsteiger in der IDM Superbike macht sich gut in seinem neuen Job.

Bálint Kovács musste sich erst einmal wieder an seine IDM-BMW gewöhnen. Denn der Ungar war seit seinem erfolgreichen IDM-Einstand auf dem Sachsenring noch bei der Alpe Adria-Superbike-Meisterschaft am Slovakiaring angetreten und hatte die Pokale für einen Sieg und einen zweiten Platz mit nachhause gebracht. Dort allerdings mit einer Yamaha. «Es hat gedauert, bis ich mich wieder umgestellt hatte», gab er auch zu.

Verliefen die beiden Qualifyings in Oschersleben, bei denen am Ende Startplatz 12 heraussprang, noch ein wenig zäh, lief es in den beiden Rennen um so besser. «Ja stimmt», gab er zu, «das Quali war nicht so perfekt. Ich habe einfach Zeit gebraucht, um mich auf die BMW einzustellen. Aber dafür kannte ich die Strecke vorher. Im ersten Rennen konnte ich gut puschen. Durch den achten Platz und das Reverse Grid war das zweite Rennen anfangs etwas einfacher. Aber über die Distanz war es härter als am Vormittag, da es um einiges wärmer war. Doch mit Platz 6 war ich dann happy. Vom Ergebnis her war es ähnlich wie am Sachsenring aber in Oschersleben fehlten mir zum Sieger nur noch neun Sekunden. Also eindeutig eine Verbesserung.»

So ganz nebenbei hatte sich der Ungar als fleißigster Punktesammler im Team BCC-alpha-Van Zon-BMW entpuppt und darf sich in der aktuellen Gesamtwertung über einen ansehnlichen fünften Platz freuen.

IDM Oschersleben Ergebnis SBK Rennen 1

1. Florian Alt (Honda)

2. Bastien Mackels (Yamaha)

3. Hannes Soomer (Honda)

4. Toni Finsterbusch (BMW)

5. Patrick Hobelsberger (BMW)

6. Daniel Kartheininger (Yamaha)

7. Vladimir Leonov (Yamaha)

8. Balint Kovacs (BMW)

9. Luca Grünwald (Kawasaki)

10. Max Schmidt (BMW)

11. Philipp Steinmayr (BMW)

12. Kamil Krzemien (BMW)

13. Sandro Wagner (BMW)

14. Marc Moser (BMW)

15. Paul Fröde (Honda)

16. Jan-Ole Jähnig (BMW)

17. Colin Velthuizen (BMW)

18. Björn Stuppi (BMW)

19. Leon Franz (BMW)

IDM Oschersleben Ergebnis SBK Rennen 2

1. Florian Alt (Honda)

2. Hannes Soomer (Honda)

3. Bastien Mackels (Yamaha)

4. Toni Finsterbusch (BMW)

5. Patrick Hobelsberger (BMW)

6. Balint Kovacs (BMW)

7. Vladimir Leonov (Yamaha)

8. Philipp Steinmayr (BMW)

9. Max Schmidt (BMW)

10. Daniel Kartheininger (Yamaha)

11. Ilya Mikhalchik (BMW)

12. Luca Grünwald (Kawasaki)

13. Kamil Krzemien (BMW)

14. Jan-Ole Jähnig (BMW)

15. Sandro Wagner (BMW)

16. Marc Moser (BMW)

17. Colin Velthuizen (BMW)

18. Paul Fröde (Honda)

19. Björn Stuppi (BMW)

20. Leon Franz (BMW)