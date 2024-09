Bol d’Or: Jähnig am Gas, Wolf und Grünwald am Mikro

EWC statt IDM heißt es bei BMW-Pilot Jan-Ole Jähnig. Erst half er im BMW-Team um Mikhalchik, Soomer und Reiterberger aus. Ins Bol d’Or-Rennen 2024 geht er in der Stocksport-Klasse.

Jan-Ole Jähnig vom sächsischen IDM Superbike-Team GERT56 ist für BMW Motorrad Motorsport bei der 87. Auflage des Bol d’Or im französischen Le Castellet im Einsatz. Als vierter Fahrer war er diese Woche auf der BMW M 1000 RR vor allem für die #37, dem BMW Motorrad World Endurance Team, unterstützend tätig. Dort wechseln sich Markus Reiterberger, Ilya Mikhalchik und Hannes Soomer als Stammfahrer ab und wollen versuchen, als aktuell Gesamtdritte in der Weltmeisterschaft nochmals das Ruder rumzureißen.

Ins Rennen geht Jähnig auf der Stocksport-BMW #9 des Tecmas-MRP-BMW Racing Teams. Seit diesem Jahr können bei 24-Stunden Rennen in der Stocksport-Klasse bis zu vier Fahrer eingesetzt werden und Jähnig trifft dort mit Kenny Foray, Jan Bühn und Loic Arbel auf langstreckenerfahrene Piloten.

«Ich bin insgesamt nicht allzu viel zum Fahren gekommen, habe aber beide Maschinen, das Werksmotorrad im EWC-Spec und die Stock-Maschine von Tecmas, gefahren», berichtet Jähnig vor dem Start am Samstagnachmittag. «Auch die Boxenstopptrainings waren gut und ich konnte viel lernen. Natürlich lag der Focus beim #37-Team auf den drei Stammfahrern, aber ich konnte für mich einiges mitnehmen und bin nun gespannt. Ich freue mich auf das 24-Stunden-Rennen auf der offiziellen Stocksport-BMW von Tecmas und Werner Daemen.»

«Die letzten Tage haben mir eigentlich gezeigt, wie wichtig es ist, in der IDM für unsere Fahrer eine Plattform zu bilden, in der sie sich zeigen und entwickeln können», erläutert Jähnigs IDM-Teamchef Karsten Wolf. «Aber es hat auch gezeigt, wie sehr diese vielen Jahre in der Endurance-WM Spuren im emotionalen Archiv hinterlassen haben. Dann der Anruf von Werner Daemen, der unserem Jan-Ole Jähnig beim Bol d’Or eine Chance sowohl im BMW Motorrad World Endurance Team als Reservefahrer, als auch als Einsatzfahrer in seiner Stocksportabteilung bei Tecmas-MRP-BMW Racing geben möchte.»

«Für Jähnig ist das eine große Chance, für uns alle eine große Ehre», versichert Wolf. «Die Kriterien, die die Wahl auf ‚J/O‘ genau für diesen Job haben fallen lassen, liegen auf der Hand. Er hat den Speed und er hat die charakterliche Eignung sich an der Stelle so einzubringen, wo es den Teams und der Marke BMW am meisten nützt. Seine ruhige, höfliche und bedachte Art prädestiniert ihn für solche Teamwettbewerbe. Wir wünschen J/O viel Glück und Erfolg. Erfahrung kommt von erfahren und das kannst du in der Endurance-WM viel. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an Maria, die ihn kurzentschlossen auf dem Trip seines Lebens begleitet und für ihn da ist.»

Doch in der IDM gibt es nicht nur Fahrer, sondern auch Kommentatoren. «Mein Freund Lenz Leberkern von Eurosport war am Telefon», so Wolf. «Da Max Neukirchner bei YART zu tun hat und Steve Mizera privat verhindert ist, war wohl die «Ost-Quote» in Gefahr. Zudem schienen sie auch meine Auftritte bei den IDM-Clips von INBO Media nicht abgeschreckt zu haben und so füllt sich wieder ein Stück auf meiner Bucket-List und ich freue mich, gemeinsam mit Harry Weber, Lukas Gajewski, Luca Grünwald und Toni Börner und an der Seite von Lenz Leberkern die kompletten 24 Stunden lang abwechselnd zu begleiten. Dass dabei der eigene Fahrer noch durchs Bild huscht, macht es zu etwas ganz Besonderem. Wir werden die Action im Rennen versuchen einzuordnen und die Informationen dazu in die Wohnzimmer zu bringen, es müsste aber mit dem Teufel zugehen, wenn nicht auch der eine oder andere motorsportliche Schenkelklopfer dabei rauskommt. Seid dabei am Samstag den 14.09. ab 14:30 Uhr auf discovery+ und Eurosport.»