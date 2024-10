Zanetti mit Zweijahres-Vertrag bei Triple M Ducati

Mit der Vertragsunterzeichnung im Team um Matthias Moser bleibt auch der Hersteller gesicherte zwei weitere Jahre in der IDM Superbike. Aktuell läuft in Oschersleben die Suche nach einem Teamkollegen.

Sein Premierenjahr in der IDM Superbike 2024 beendete Lorenzo Zanetti, der auch als Testfahrer bei Ducati direkt unter Vertrag ist, gemeinsam mit dem Team Triple M Ducati Frankfurt mit einem Sieg und einem Podestplatz. Gerne hätte es nach dem Geschmack des Italieners noch ein wenig mehr sein dürfen.

«Die Meisterschaft und das Reglement passen», erklärt Zanetti. «Unser Problem dieses Jahr war, dass alles sehr kurzentschlossen war. Ich kannte das Level der Meisterschaft im Vorfeld nicht und es blieb wenig Zeit für Entwicklungsarbeit. Es war einfach eine neue Challenge. Aber klar ist, ich will gewinnen und inzwischen blicke ich hier durch.»

Ein leichter Störfaktor war sicherlich der Schlüsselbeinbruch, den er sich bei seinem Testfahrer-Job mit der neuen Panigale zugezogen hatte. Kurz vor der Abreise zum IDM-Lauf ans Schleizer Dreieck.

Doch der Blick geht bei Zanetti und seinem Teamchef Matthias Moser bereits auf die Jahre 2025 und 2026. Denn solange haben sich beide auf eine weitere Zusammenarbeit in der IDM Superbike und auch mit Ducati geeinigt. «Lorenzo arbeitet auch weiterhin direkt bei Ducati als Testfahrer», erklärt Moser. «Die IDM-Termine habe dabei Vorrang.»

In der kommenden Saison wird das Team aus Frankfurt weiterhin mit dem diesjährigen Panigale-Modell antreten. «Im Jahr 2026», erklärt Moser, «werden wir dann mit der neuen fahren. Das Interessante daran wird sein, dass Lorenzo dieses Motorrad im Jahr 2025 mitentwickelt und sich dann 2026 bereits bestens damit auskennt.»

«Ich habe mich sehr gefreut, denn das Team hat gesehen, wie engagiert und professionell ich bin», beschreibt Zanetti bei Corsedimoto seine Stimmung. «Ich glaube an das Projekt, also werde ich versuchen, mich zu verbessern und das Ergebnis nach Hause zu bringen, das heißt, ich werde versuchen, in den kommenden Jahren die Meisterschaft zu gewinnen. Das Abenteuer in der IDM hat also gut begonnen und läuft gut.»

Alleine bleiben soll Zanetti in der IDM Superbike nicht. Matthias Moser hat dieser Tage einige Kandidaten und Interessenten nach Oschersleben eingeladen, wo im Vorfeld des Deutschen Langstrecken Cup ein Testtag stattfindet, bei dem die potenziellen Ducati-Piloten Team und Motorrad kennenlernen können.