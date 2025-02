Team Wilbers fährt jetzt Bagger statt IDM Superbike

Benny Wilbers setzt zukünftig auf Harley-Davidson. Im neuen Team sollen David Datzer und Markus Barth für angepeilten Erfolge sorgen. Los geht es für das Team im Deutschen Langstrecken Cup DLC.

Jahrelang war das Team um Benny Wilbers fester Bestandteil der IDM Superbike. Sogar im Sponsorpool tauchte der Fahrwerkshersteller aus Nordhorn auf. Fahrer wie Stefan Nebel, Jörg Teuchert, Lucy Glöckner oder auch der Vorjahresmeister Florian Alt. Doch dann kam 2023 der Ausstieg, aus einer angedachten Zusammenarbeit mit Kawasaki wurde nichts, Alt hatte sich Richtung Honda verabschiedet.

Jetzt geht es für das Team Wilbers zurück ins Fahrerlager. Allerdings nicht in das der IDM. «In den letzten zwei Jahren haben wir in Zusammenarbeit mit Harley Davidson Deutschland einige Teams in der Deutschen Langstrecke DLC betreut und sind dabei auf den Geschmack gekommen, in Abstimmung mit Harley ein Bagger-Team zu gründen», teilte das Unternehmen jetzt mit.

«Unter der Leitung des technischen Leiters Burkhard Stember haben wir begonnen, auf Basis der Harley Road Glide einen leistungsstarken Bagger zu entwickeln», geht der Blick in die Zukunft weiter. «Ja, die Harley ist kein Leichtgewicht, aber Burkhard Stember peilt hier ein fahrfertiges Gewicht von 250 Kilogramm an. Mit diesem Gewicht und dem Können unserer Truppe dürfte der Bagger 2025 für Aufsehen sorgen, das ist auch unser Ziel.»

«Ein echter Bagger ist natürlich nur so gut wie die schnellen Fahrer, die an Bord sind», geht der Blick auch zurück. «Wie in der IDM Superbike waren wir immer gut für Überraschungen, wenn es um die Fahrer ging. Ob Christian Kellner, Gareth Jones, Jörg Teuchert, Lucy Glöckner, Matej Smrz, Philipp Hafeneger, Bastien Mackels oder Florian Alt.»

David Datzer und Markus Barth sollen im Namen von Wilbers auf die Bagger-Tour 2025 gehen. «David Datzer ist ein Fahrer, der aktiv im Einsatz in der IRRC, der TT Milwaukee Senior TT und der Isle of Man ist», beschreibt das Team seine Fahrer. «Als Kind von Harley-Eltern hat er die Anfrage aus Nordhorn gerne angenommen. Bei Markus Barth liegt das schon etwas länger zurück; er kommt aus der Zeit der Pro Superbike und galt als schneller Superbiker im Team von alpha Technik. Markus hat sich über die Jahre nicht aus dem Sport verabschiedet und hat richtig Lust auf Bagger-Race 2025.»

«Zufällig kennen und verstehen sich die beiden Fahrer ganz gut», sind sich die Verantwortlichen sicher, «was dem Team bei der Abstimmung, die Ende März in Valencia beginnt, zugutekommen könnte. Wir als Team haben im Winter in der Vergangenheit viel in Valencia getestet und freuen uns schon wieder auf die spanische Sonne.»