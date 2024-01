IDM Supersport: Smits bleibt, Beekmans kommt

Mit Twan Smits will das Team Apreco wieder in den Titelkampf der IDM Supersport eingreifen. Jetzt unterzeichnete das Erfolgsteam aus den Niederlanden einen Vertrag mit Nachwuchsfahrer Kas Beekmans.

Innerhalb des Teams wird der 19-jährige Kas Beekmans auf einer Yamaha YZF-R6 in die Supersport-Kategorie wechseln. Eine neue Herausforderung für Team und Fahrer. Das Team mit Sitz in Culemborg/NL freut sich über die Verpflichtung von Kas Beekmans. Damit hat das Team Apreco seine beiden Fahrer neben dem bereits bestätigten Twan Smits unter Vertrag genommen.

Beim letzten Rennen in Hockenheim im Jahr 2023 durfte Beekmans in der IDM Supersport-Meisterschaft an den Start gehen. Ein Chance für den jungen Fahrer, die er mit beiden Händen ergriffen hat. Seine Statur passt gut zur R6. In jeder Sitzung wurden Fortschritte gemacht und hinterher waren alle sehr zufrieden mit seinem Debüt in der IDM Supersport. Daher sind beide Parteien sehr glücklich, den Vertrag für die Saison 2024 zu unterzeichnen.

Der Teenager verfügt über mehrere Jahre Erfahrung im internationalen Motorsport. Seine Karriere begann auf Minibikes, bevor er in den Molenaar NSF100 Cup wechselte. In diesem fuhr er drei Jahre lang und wurde 2017 Meister. Danach fuhr er im European Talent Cup und auch im Northern Talent Cup. Im Jahr 2023 fuhr Kas Beekmans mit dem Team Apreco in der IDM Supersport 300 Meisterschaft auf einem Yamaha-Motorrad. Im Jahr 2024 wird er nun mit dem Team auf einer von Ten Kate vorbereiteten Yamaha YZF-R6 in die Supersport-Kategorie wechseln.

«Es gab in der letzten Saison viel zu tun, um die nächste zu einem Erfolg zu machen», erklärt Beekmans. «Und das wird zweifellos auch in diesem Jahr so sein. Aber ich freue mich sehr und bin dankbar für die Möglichkeit, in der nächsten Saison mit dem Team Apreco in der IDM Supersport zu starten. Ich möchte mich schon jetzt bei allen Sponsoren für ihre Unterstützung bedanken, dank derer dieser nächste Schritt in meiner Rennsportkarriere möglich geworden ist. Und natürlich werden wir durch diese Kooperationen ein weiteres unvergessliches Jahr erleben.»

Die IDM-Saison beginnt am Wochenende vom 3. bis 5. Mai 2024 auf dem Sachsenring. Das Team Apreco wird bis dahin mehrere Tests absolvieren, um sich so gut wie möglich auf die neue Saison vorzubereiten.