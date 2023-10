Italien-Trip und Verkauf beim Team Beinlich

Das Team aus Thüringen hatte sich in der IDM 2023 der Supersport Next Generation gestellt. Nach dem Saison-Finale der Brüder Chris und Troy Beinlich stehen zwei IDM-Yamaha zum Verkauf.

Es gibt wohl nichts Schöneres für die Beinlich-Brüder, als ordentlich am Gashahn drehen zu können. Obwohl die Saison der IDM für dieses Jahr ihr Ende bereits gefunden hat, zog es die Pößnecker jetzt noch zum 12. Pollici European Cup ins italienische Castelletto di Branduzzo, in der Nähe von Mailand. Auf der dortigen Kartbahn wurde mit Pitbikes ein europäischer Vergleich ausgefahren. «Wir wurden von einem unserer Sponsoren gefragt, ob sich mein

Bruder Troy und ich uns eine Teilnahme vorstellen können», klärt Chris Beinlich auf. «Der Sponsor ist der deutsche Importeur solcher Minimotorräder und wollte den technischen Leistungsstand seiner Maschinen im Wettbewerb sehen.»

Dass die Trauben in Italien ziemlich hoch hängen würden, war bereits im Vorfeld sicher. «Motorradrennsport genießt hier einen enormen Stellenwert. Die italienischen Teams sind mit großen Lkw vorgefahren. Deren gepflegter Auftritt zeugte von einem hohen Niveau. MotoGP im Kleinformat eben», schildern die Brüder. Auch zahlenmäßig waren die Einheimischen wenig überraschend klar in der Überzahl.

Chris und Troy Beinlich vertraten zusammen mit einem dritten Nachwuchsrennfahrer die deutschen Farben. «Das Fahrerfeld war gespickt mit Ausnahmekönner. Da waren sogar Leute aus der Supersport 300-Weltmeisterschaft am Start zu finden. Die haben dort eine Art olympischen Einmarsch mit Fahne und Nationalhymne zelebriert. Das hatte schon was und war sehr beeindruckend», so ihre Beschreibung. «Aber es gibt deutsche 14 PS und es gibt italienische 14 PS. Die italienische Variante bedeuten gleich mal wenigstens drei PS mehr. Entsprechend haben wir uns da schwergetan und mussten uns mit dem B-Finale zufriedengeben. Troy hat dieses einmal gewinnen können, musste aber auch einen technisch bedingten Ausfall hinnehmen. Ich wurde auf dem fünften Platz in dieser B-Wertung geführt», resümiert Chris Beinlich. «Das war nochmals für uns eine tolle Erfahrung auf einem sportlich hohen Level, verbunden mit einer gewaltigen Portion Spaß. Unser Sponsor will im nächsten Jahr an gleicher Stelle wieder teilnehmen und weiß, woran er an seinen Motorrädern arbeiten muss. Für uns war das ein einzigartiger Saisonabschluss.»

Veränderungen stehen im Team an. Dafür werden aktuell zwei Yamaha R6 RJ27 aus der IDM Saison 2023 zum Kauf angeboten. Mit dabei: WSSP Mectronik Kabelbaum + Steuergerät , I2M Dash, 2D Data-Recording, Öhlins Fkr Cardridge + Dämpfer, WSSP Ansaugtrichter, NG Brakes Scheiben (Moto2 Ajo), Akrapovic Krümmer + Exan ESD, Brembo Bremspumpe + HEL-Leitung. Preis für die beiden Schätzchen: jeweils 25.000 Euro.