Team SWPN und Van der Voort - die Trennung

SWPN, Partner der Stichting Zorgeloos Kind, und Melvin van der Voort werden 2024 nicht gemeinsam auf die Jagd nach dem IDM-Titel in der Supersport-Klasse gehen. Noch ist die Fahrerwahl offen.

Melvin van der Voort hat sich entschieden, das Angebot des Teams SWPN zur Verlängerung der Partnerschaft nicht anzunehmen. Damit geht die erfolgreiche Zusammenarbeit, die im Vorjahr vom Titelgewinn in der IDM Supersport gekrönt war, nach fünf Jahren zu Ende.

2019 gingen SWPN und Melvin van der Voort erstmals gemeinsam in der Klasse IDM Supersport 300 an den Start. Der damals 13-jährige Melvin begann dieses Abenteuer im Yamaha R125 Cup. Ohne jegliche Erfahrung auf den großen Rennstrecken und den Motorrädern begann die erfolgreich Karriere des heute 18-jährigen Talents aus Ede in den Niederlanden. Nach zwei Jahren auf einer Yamaha R3 in der Supersport 300 Klasse, einschließlich mehrerer Podiumsplätze und Siege, kam ein weiterer Schritt auf ein höheres Niveau.

Ab 2020 vertrat Van der Voort die Farben von SWPN auf einer Yamaha YZF-R6 in der IDM Supersport 600-Klasse. Auch hier erwies sich die Zusammenarbeit als fruchtbar. Im vergangenen Jahr debütierte Melvin mit einer Wildcard in der World Supersport Klasse in Jerez, wo er auf Anhieb seine ersten Weltmeisterschaftspunkte einfahren konnte. Mit zahlreichen IDM-Siegen und dem IDM-Supersport-Titel in der Tasche kann Van der Voort nun als vielversprechendes niederländisches Talent im Motorsport gelten.

SWPN hatte die letzte Etappe für 2024 im Sinn. Der Plan war, erneut auf die Jagd nach dem IDM-Titel zu gehen und auch an einigen Rennen der Supersport-Weltmeisterschaft teilzunehmen. Darüber hinaus wollte SWPN den jungen Fahrer bei seinem Vorhaben unterstützen, ab 2025 regelmäßig in der Supersport-WM zu starten. Van der Voort lehnte es jedoch ab, den Vertrag zu verlängern, und beschloss, seine Karriere im nächsten Jahr in einem anderen Bereich des Motorsports fortzusetzen.

Mit dieser Entscheidung geht eine erfolgreiche fünfjährige Zusammenarbeit von Fahrer und Team zu Ende. Eine Zusammenarbeit, die auch ein schönes Ergebnis des Yamaha-Programms bLU cRU darstellt, bei dem jungen Fahrern innerhalb der Yamaha-Familie die Möglichkeit gegeben wird, sich weiterzuentwickeln.

«Melvins Geschichte ist eine besondere für uns als Team, aber auch für mich persönlich», versichert Teammanager Frank Brouwer. «Er kam als 13-jähriger Junge zum Team, wir standen also am Anfang seiner Motorsportkarriere. In den letzten Jahren haben wir gemeinsam alles getan, um Melvin als Fahrer zu entwickeln und ihn bei allem Notwendigen zu unterstützen. Es ist großartig zu sehen, welche Fortschritte er dabei macht und wie er in seiner Karriere wächst. Als Team sind wir stolz auf die Ergebnisse, die wir gemeinsam erzielt haben, und auch auf das Beispiel, das Melvin dank des bLU cRU-Talentförderungsprogramms für andere junge Yamaha-Fahrer gibt. Als Team möchten wir Melvin für seinen Einsatz, seine Ergebnisse und die unvergesslichen gemeinsamen Momente danken und wünschen ihm alles Gute für seine weitere Karriere. Ich möchte auch allen Teammitgliedern, der Yamaha Motor Niederlassung Benelux und allen Sponsoren für ihren Glauben und ihre Unterstützung bei diesem Projekt danken, bei dem jeder das Beste aus sich selbst und aus den anderen herausgeholt hat.»

Wer Van der Voorts Nachfolger bei SWPN wird, ist derzeit noch nicht offen.