Erster SSP-Sieg für Luca de Vleeschauwer (Triumph) 02.06.2024 - 13:28 Von Rudi Hagen

© Radio Viktoria Das Podest mit (von links) Lennox Lehmann, Luca de Vleeschauwer und Marvin Siebdrath

In einem hoch spannenden Rennen holte sich der Belgier Luca de Vleeschauwer in Oschersleben seinen ersten Sieg in der Supersport-Klasse. Auf den Plätzen 2 und 3 Lennox Lehmann und Marvin Siebdrath (beide Yamaha).