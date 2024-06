Oschersleben: Doppelsieg für Luca de Vleeschauwer

Luca de Vleeschauer siegte in Oschersleben zweimal

Nach seinem Sieg am Vormittag gewann der Belgier Luca de Vleeschauwer auch das zweite Supersport-Rennen in Oschersleben. Auf Platz 2 Andreas Kofler (A) vor Lennox Lehmann aus Dresden.

Der Wind blies kräftig über die Motorsport Arena Oschersleben hinweg, doch das machte den Piloten im zweiten Rennen der IDM Supersport nichts aus. Sie zeigten wieder ein Rennen vom Feinsten.

Der Österreicher Andreas Kofler (Yamaha) schoss nach Erlöschen der roten Ampel wieder mit einem Blitzstart davon, gefolgt von Twan Smits (Yamaha), Luca de Vleeschauwer (Triumph), Dirk Geiger (Honda) und dem Tschechen Stepan Zuda (Ducati).

Rookie Lennox Lehmann (Yamaha) und Marvin Siebdrath (Yamaha) hatten den Start verpasst, kämpften sich im Laufe des Rennens aber wieder in die Spitzengruppe. In Runde drei landete Zuda im Kies und schied aus.

Smits hatte noch in der Startrunde die Führung übernommen und hielt diese auch bis in Runde 7 vor Kofler und de Vleeschauer inne. Doch Smits hatte wie am Vormittag Pech. Der Niederländer landete wieder im Kies und schied aus.

So sah es nach einem Zweikampf zwischen Kofler und de Vleeschauwer aus. Dahinter aber holte eine Fünfergruppe mit Kyle Smith (Kawasaki), Siebdrath, Lehmann, Daniel Blin (Ducati) und Geiger auf.

Andreas Kofler führte noch in der letzten Runde, doch Luca de Vleeschauwer drückte sich in der drittletzten Kurve an dem Österreicher vorbei und hielt den kleinen Vorsprung bis ins Ziel. Lennox Lehmann war sehr schnell unterwegs und sicherte sich Podestplatz 3.

Ergebnis Oschersleben IDM SSP Rennen 2:

1. Luca de Vleeschauwer (B), 15 Runden

2. Andreas Kofler (A), +0.104

3. Lennox Lehmann (D), +0.936

4. Kyle Smith (GB), +2.713

5. Marvin Siebdrath (D), +2.857

6. Daniel Blin (PL), +4.834

7. Dirk Geiger (D), +6.573

8. Luca Göttlicher (D), +10.526

9. Filip Feigl (CZ), +10.799

10. Kas Beekmans (NL), +23.727

11. Till Belczykowski (D), +23.899

12. Jorke Erwig (D), +24.212

13. Kevin Wahr (D), +33.974

14. Thomas Eder (D), +34.459

15. Jef van Calster (B), +29.288

16. Damien Raemy (CH), +40.136

17. Peter Feigl (CZ), +41.453

18. Marvin Kreimes (D), +1:12.245

19. Wiljan van Wikselaar (NL), +2 Rd.

DNF Stepan Zuda (CZ)

DNF Julius Caesar Rörig (D)

DNF Twan Smits (NL)

DNF Sasha de Vits (B)

DNF Thijs Westenbrink (NL)