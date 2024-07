Lukas Maurer: «Maximale Schadensbegrenzung betrieben» 29.07.2024 - 08:57 Von Helmut Ohner

© Maurer Die Ursache allen Übels am Motorrad von Lukas Maurer © Neidhardt Im ersten Qualifying gab Lukas Maurer noch das Tempo vor Zurück Weiter

Das Glück war das IRRC-Wochenende in Chimay nicht an der Seite von Lukas Maurer (Yamaha). Der Schweizer Titelverteidiger verlor die Tabellenführung und liegt jetzt 18 Punkte hinter Doppelsieger Come Geenen.