Dainese kauft die Stiefelmarke TCX

Der italienische Motorrad-Bekleidungs-Fabrikant Dainese hat den Stiefelproduzenten TCX aus Montebelluna übernommen und erweitert sein Portfolio damit erneut.

Dainese ist nicht nur einer der führenden Motorrad-Bekleidungshersteller weltweit, sondern auch seit Beginn der Karriere von Valentino Rossi (41) Sponsor und Ausstatter des neunfachen Weltmeisters.



Nun haben die Italiener mit Stammsitz in Vicenza einen interessanten, strategischen Zukauf getätigt: Dainese übernimmt die Stiefelmarke TCX. Die Firma ist in Montebelluna ansässig und hat in den vergangenen Jahren Expertise im Bereich Motorradstiefel entwickelt.

TCX ist auch im Offroad-Sektor tätig und erfolgreich – ein Bereich, der bei Dainese bisher vernachlässigt wurde. Die Marke TCX ist unter anderen auch Ausstatter des deutschen Motocross-GP-Fahrers Henry Jacobi (23).



«Die Sicherheit in dynamischen Sportarten zu verbessern, war und ist immer das Ziel von Dainese», erklärt CEO Cristiano Silei. «Wir sind stolz auf dieses Engagement. TCX bringt Dainese weiteres Technik- und Entwicklungs-Know-how, das im Bereich Motorrad-Fußbekleidung essentiell ist.»

Dainese hat im Juli 2007 mit der Übernahme der Helmmarke AGV für Furore gesorgt und ist damit höchst erfolgreich. AGV ist auch Valentino Rossis Ausstatter und alleine die Replica-Helme des «Il Dottore» sorgen weltweit für starke Absätze. Dainese ist aber auch in den Bereichen Mountainbike und Ski-Alpin erfolgreich tätig.

Die Stiefelmarke TCX wird nun Teil des modernen, internationalen Kompetenz- und Entwicklungszentrums von Dainese. Dort ist man stolz auf die Erweiterung, mit der Dainese nun von Kopf bis Fuß technologisch vollwertig aufgestellt ist.