Mit viel Humor: Pandemische-Weltschau in Karikaturen

Lesens- und sehenswert: Pandemische-Weltschau in Karikaturen

Die «Pandemische-Weltschau in Karikaturen» versammelt über 400 Cartoons von mehr als 100 Künstlern aus über 50 Ländern und eröffnet so einen neuen Blick auf die Covid-19-Pandemie.

Der Ausbruch des SARS-CoV-2-Virus’ hat die Welt lahmgelegt: Eine nie dagewesene Belastungsprobe für das Gesundheitssystem, enorme Herausforderungen für die Politik und Zivilgesellschaft und daraus resultierend nicht absehbare Auswirkungen auf die Wirtschaft.



Die Verantwortlichen und Entscheidungsträger stehen jeden Tag vor schwierigen Aufgaben. Aber sind die Reaktionen der Regierungen und ihre Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie gerechtfertigt und angemessen?

Karikaturisten und Künstler aus der ganzen Welt haben sich diese Fragen gestellt und kommentieren in über 400 großformatigen Zeichnungen und Bildern das Zeitgeschehen: pointiert, ungeschönt und mit einer gehörigen Portion Witz – von Gerhard Haderer und Tex Rubinowitz bis Zoran Petrovic und Bruce MacKinnon.



Dieser Karikaturen-Bildband schafft Aufmerksamkeit und lässt uns unsere Prioritäten überdenken. Das Buch ist ein Hoffnungsstrahl in surrealen Zeiten.

Die Künstler machen mit ihren Zeichnungen zum Teil absurde Vorschläge zur Bekämpfung des Virus. Was die kreativen Köpfe an schrägen Wortmeldungen und Meinungen über das Weltgeschehen hervorgebracht haben, ist ebenso vielfältig wie es die Bildsprachen der Künstler und der Humor der Kulturkreise sind.



Der Bildband erschien am 26. November 2020 im deutschsprachigen Buchhandel und kostet 28 Euro als gebundene Ausgabe sowie 23 Euro als E-Book. Auch eine englische Variante des Buches wird unter dem Titel «Paper.Pen.Pandemic» auf dem internationalen Buchmarkt erhältlich sein.