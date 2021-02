Für Ducati-Fahrer: Neue Jacke mit Airbag-Technik

Der italienische Hersteller Ducati bietet ab sofort eine Sicherheitsweste mit Airbag-Technik im hauseigenen Design und den typischen Farben.

Ducati hat in Zusammenarbeit mit Lederhersteller Dainese eine ärmellose Sicherheits-Jacke entwickelt. Die Weste ist smart, sicher, vielseitig und kann über oder unter jeder Motorradjacke getragen werden. Das sogenannte "Ducati Smart Jacket" nutzt die neueste Entwicklung der D-air-Airbag-Technologie von Dainese. Somit gibt es auch für leidenschaftliche Ducatisti verlässlichen Schutz bei einem Unfall oder Sturz.

Die Ducati-Version der Sicherheitsjacke wurde mit eigens für Ducati angefertigten Grafiken gefertigt. Enthalten sind zahlreiche Erkenntnisse und Technologien, die auch in den Rennkombis der MotoGP-Fahrer verwendet wird. Die Jacke ist sowohl in der Herren- als auch in der Damenversion erhältlich und kann über oder unter jeder Motorradjacke getragen werden, ohne dass irgendeine Art von Verbindung mit dem Motorrad erforderlich ist.

Die Funktionalität der Weste erzeugt eine elektronische Steuereinheit, die die Fahrdaten 1000 mal pro Sekunde analysiert. Die elektronische Steuereinheit erkennt selbstständig gefährliche Situationen, wie das Rutschen des Fahrers, einen Highsider, Auffahrunfall, Aufprall-Situationen und aktiviert das Schutzsystem des Fahrers.

Wichtig für Tourenfahrer: Das extrem gut belüftete und praktische Ducati-Smart Jacket ist leicht faltbar und kann problemlos in einem Rucksack oder in Motorrad-Gepäcktaschen verstaut werden.

Die Akku-Laufzeit des Tracking-Systems in der Jacke beträgt 26 Stunden. Auf Youtube gibt es auch eine filmische Erklärung zum «Ducati Smart Jacket».