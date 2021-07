Pierer Mobility AG: Vereinfachte Bajaj-Beteiligung

Die Pierer-Gruppe und Großaktionär Bajaj starten wie angekündigt die Vereinfachung der Beteiligung der Bajaj auf Ebene der PIERER Mobility AG.

Die PIERER Mobility AG wurde von der Pierer Industrie AG und der PTW Holding AG darüber informiert, dass mit der Bajaj Auto Ltd. (Indien) und deren Tochtergesellschaft Bajaj Auto International Holdings B.V. (Niederlande, «BAIHBV»), gemeinsam «Bajaj», ein grundsätzlicher Konsens erzielt wurde, die Beteiligung der BAIHBV an der KTM AG im Ausmaß von 46,5 Prozent in die PIERER Mobility AG einzubringen.

Als nächsten Schritt werden die Pierer Industrie AG und Bajaj nun wettbewerbs- und übernahmerechtliche Abstimmungen mit den zuständigen Behörden sowie die notwendigen Bewertungen in die Wege leiten. Die PIERER Mobility AG wird ihrerseits die kapitalmarktrechtlichen Vorbereitungen vorantreiben.

Abhängig vom Ausgang des Bewertungsverfahrens, der Stellungnahme der österreichischen Übernahmekommission und der Transaktionsverhandlungen sowie der allfälligen Freigabe durch die Wettbewerbsbehörden wird die PIERER Mobility AG eine Kapitalerhöhung durch Sacheinlage aus dem bestehenden genehmigten Kapital der Gesellschaft unter Bezugsrechtsausschluss um bis zu 50 Prozent des bestehenden Grundkapitals durchführen.

Nach Abschluss der Transaktion erhöht sich die Beteiligung der PIERER Mobility AG an der operativen KTM AG von derzeit rund 51,7 Prozent auf rund 98,2 Prozent. Die Pierer-Gruppe wird weiter die alleinige Kontrolle über die PIERER Mobility AG behalten.