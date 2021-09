PIERER AG: Kooperation mit Honda, Piaggio und Yamaha

Die PIERER Mobility AG setzt weitere Schritte bei der Entwicklung im Bereich Elektromobilität. KTM beteiligt sich an Konsortium für Motorräder mit tauschbaren Akkumulatoren mit Honda, Piaggio Gruppe und Yamaha.

Die PIERER Mobility AG verfolgt in voller Fahrt ihre Vision, weltweit führend im Bereich der elektrisch angetriebenen Zweiräder (PTW) zu werden. Mit dem Fokus auf den Leistungsbereich von 250 Watt bis 11 Kilowatt setzt die Gruppe die nächsten Schritte, um die Forschung & Entwicklung (F&E) im Bereich der Elektromobilität zu intensivieren.

Das Investitionsvolumen in das 7780 Quadratmeter große Kompetenzzentrum für E-Mobilität beläuft sich auf EUR 20 Millionen. Diese hochmoderne Einrichtung wird 150 Mitarbeitern Platz bieten und neben dem innovativen KISKA Designstudio in Anif bei Salzburg/Österreich angesiedelt sein.

Zudem werden alle auf Elektromobilität fokussierten F&E-Aktivitäten durch eine eigene Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft – die KTM Forschungs & Entwicklungs GmbH (KTM F&E GmbH) – gebündelt und ausgebaut, um den rasanten Entwicklungsfortschritt zu gewährleisten.

Die KTM F&E GmbH hat als erste Initiative am Freitag, den 3. September 2021, den Konsortialvertrag über tauschbare Akkumulatoren für Motorräder mit Honda Motor Co. Ltd, Yamaha Motor Co. Ltd und der Piaggio-Gruppe (PIA.MI) für Motorräder und leichte Elektrofahrzeuge unterzeichnet.

Ziel des Konsortiums ist es, Lösungen für die Bedenken der Kunden in Bezug auf die Zukunft der Elektromobilität zu erarbeiten, wie z.B. Reichweite, Ladezeit und -infrastruktur sowie Kosten. Dies soll in Übereinstimmung mit vier Hauptzielen erreicht werden:

1. Entwicklung gemeinsamer technischer Spezifikationen für tauschbare Akku-Systeme.

2. Bestätigung der gemeinsamen Nutzung der Akku-Systeme.

3. Die gemeinsamen Spezifikationen des Konsortiums bei den europäischen und internationalen Normungsgremien fördern und zu einem Standard machen.

4. Weltweite Anwendung der gemeinsamen Spezifikationen des Konsortiums.

Stefan Pierer, CEO der PIERER Mobility AG: «Die Unterzeichnung dieses Konsortialvertrags ist ein wichtiger Schritt, um sicherzustellen, dass die PIERER Mobility AG ihre klare strategische Vision für elektrisch angetriebene Zweiräder (PTW) weiter vorantreiben und Innovationen rasch umsetzen kann. Gemeinsam mit unseren Partnern werden wir daran arbeiten, ein tauschbares Akku-System für Fahrzeuge im Niedrigvolt-Bereich (48V) mit bis zu 11 kW Leistung zu entwickeln, das auf internationalen technischen Standards basiert. Wir freuen uns darauf, dazu beitragen zu können, dass elektrisch angetriebene Zweiräder auch in der Zukunft der urbanen und außerstädtischen Mobilität eine bedeutende Rolle spielen werden.»