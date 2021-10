60 Jahre Pro Grip: Familienbetrieb mit bekanntem Name

Der italienische Motorrad-Ausrüstungs- und Bekleidungshersteller Pro Grip feierte sein 60-jähriges Jubiläum mit einer Gala und zahlreichen Stargästen aus dem Rennsport.

Die Firma Pro Grip ist als Bekleidungshersteller und Produzent von Griffen und anderen Artikeln seit vielen Jahren im Offroad- und Onroad-Rennsport weltweit präsent. Im Jahr 1961 hat die Geschichte des Familienbetriebs begonnen. Der Firmensitz der Familie Franchi liegt auch heute noch in der Stadt Cassano di Magnago in der Lombardei.

Pro Grip ist mittlerweile in den Bereichen Helme, Bekleidung, Brillen, Griffe, Schutzausrüstung vertreten und bietet auch Sportswear an. Bei der 60-Jahr-Feier in Form eines Banketts las sich die Gästeliste wie das Who is Who des Rennsports auf zwei Rädern. Allen voran Italiens Motocross-Ikone Alessandro «Alex» Puzar, der zwei WM-Titel einfahren konnte. Puzar (52) war über viele Jahre in die Arbeit bei Pro Grip eingebunden und verwendete viele Saisons die Produkte wie Griffe und Bekleidung.

Ebenfalls auf dem Podium der Ehrengäste war LCR-MotoGP-Teamboss Lucio Cecchinello (51), der auch einige seiner langjährigen Crew-Mitglieder mitbrachte. Cecchinello und Puzar verbindet zudem eine jahrelange Freundschaft, sie wurden mit Preisen für ihre Verdienste um die Marke ausgezeichnet.

Auch Racerin Chiara Fontanesi war in Cassano mit dabei. Die beste Motocrosserin Italiens hat die Szene jahrelang dominiert, wird immer noch von Pro Grip als Sponsor unterstützt und ist nach einer kurzen Babypause wieder voll im Rennfieber. Auch der neunfache Motocross-Weltmeister Antonio Cairoli vertraute viele Jahre lang auf Bekleidung und Rennbrillen von Pro Grip.