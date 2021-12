Geschenk von KTM: «Das ist besser als Weihnachten»

Mountainbike-Downhill-Weltcup-Gesamtsiegerin Valentina «Valli» Höll bekam von KTM ein ganz besonderes Präsent für ihre überragende Saison 2021.

Valentina «Valli» Höll darf sich über eine unglaubliche Saison im Mountainbike-Downhill-Weltcup freuen. Die Salzburgerin, die am Samstag ihren 20. Geburtstag feierte, fegte nach zahlreichen Erfolgen in der Junioren-Klasse als Rookie in der Weltcup-Elite 2021 wie ein Orkan über das Feld der arrivierten Bikerinnen und das trotz Verletzungspech. Höll zeigte phänomenale Leistungen und sicherte sich in einem turbulenten Finish auf Anhieb den Gesamt-Weltcupsieg. Beim Heimrennen in Leogang stürzte Höll mit Bestzeit im Zielhang, kam aber immer noch als Zweite aufs Podium.

Höll, die als Tochter einer Hüttenwirt-Familie hoch über Saalbach aufgewachsen ist, und dort auch zum Mountainbike-Downhill-Sport gefunden hat, darf sich jetzt über ein ganz besonderes Geschenkt freuen: Direkt bei KTM in der Rennabteilung in Munderfing durfte sich die Blondine eine neue SX 250F abholen.



«Das ist besser als Weihnachten. Ich wollte schon immer ein Motocross-Bike haben und KTM hat das möglich gemacht», freut sich Höll. Nun will sie durch Motocross-Training ihre Fähigkeiten auf dem Downhill-Bike weiter verbessern und strotzt vor Ehrgeiz: «Ich bin überwältigt und möchte mich bei den Jungs von KTM Factory Racing bedanken. Ich kann es nicht erwarten, damit die Anfänger-Pisten aufzugraben. Ich möchte mich schon im voraus entschuldigen, wenn ich wem im Weg stehen sollte.»