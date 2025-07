Regen-Sprint: Marc Marquez in Sachsen unschlagbar

Die besten Sprint am Sachenring: Marquez, Bezzecchi, Quartararo

Lange in Führung: Marco Bezzecchi (2.)

Auf dem Sachsenring ging ein nasser MotoGP-Sprint über die Bühne. Marc Marquez verlor erst viele Positionen, um sich dann punktgenau zurück auf Platz 1 zu steuern. Bezzecchi und Quartararo auf dem Podest.

Der Sprint-Samstag hatte schlechtes Wetter in Sachsen zu vermelden. Unbeeindruckt von den trickreichen Bedingungen zeigte sich Marc Márquez, der sich mit energischem Einsatz auch in Deutschland den besten Startplatz gesichert hat.

Katastrophal entwickelte sich der Deutschland-Grand-Prix derweil für die Mannschaft von GP-Urgestein Hervé Poncharal. Beide Tech3-Piloten fielen für beide Rennläufe in Sachsen aus. Enea Bastianini konnte mit einem entzündeten Blinddarm erst gar nicht ins Geschehen eingreifen, Vinales schleuderte sich selbst per Highsider aus dem Qualifying.

Geprägt waren die Vorbereitungen von den schwierigen Bedingungen. Dass der Sprint auf komplett nassem Asphalt gestartet wird, daran bestanden keine Zweifel. Doch mit nur minimalem Niederschlag bei 16 Grad Lufttemperatur war nicht abzusehen, wie sich der Zustand des Sachsenrings selbst auf der kurzen Sprint-Distanz entwickeln würde.

Spannung über dem Sachsenring, als die nur noch 19 Piloten ihre Positionen auf der kurzen Start- und Zielgeraden bezogen. Den Betrachtern bot sich ein buntes Szenario mit drei verschiedenen Herstellern in Startreihe 1: Marc Márquez auf Ducati vor Honda-Ass Johann Zarco und Marco Bezzecchi auf der Werks-Aprilia – es war die Premiere für „Bezz“ seit seinem Wechsel zum Team aus Noale.

Hinter dem Top-Trio Franco Morbidelli für die VR46-Mannschaft, der schnellste KTM-Racer Acosta und ein tapferer Alex Márquez, der sich wenig von seiner Verletzung an der linken Hand anmerken ließ. 15 Runden – die angeschlagene Renndistanz – als sich die Helden der Königsklasse auf den Weg in die Aufwärmrunde machten.

Ohne Regen, aber auf nasser Piste ging es sofort rund. Marc Márquez gewann den Start, ging aber in Kurve 1 weit und wurde bis auf Platz 8 zurückgereicht. Marco Bezzecchi kam perfekt in Fahrt und ging vor dem aus Reihe 2 gekommenen Morbidelli und einem aus Reihe 1 super losgekommenen Fabio Quartararo.

Rückwärts ging es auch für Zarco, der in den ersten Kurven Probleme hatte und noch hinter Di Giannantonio, Acosta und Alex Márquez zurückfiel. Marc Márquez ging aggressiv zu Werke und machte schnell Plätze gut, doch in Runde 2 hatte sich Bezzecchi bereits um 1,5 s abgesetzt.

Runde 3 und ein Schock für VR46 Racing. Franco Morbidelli flog heftig in der Karthallen-Kurve ab. Der Italiener wurde ins Medica-Center gebracht. Während sich der WM-Führende mühsam durch das Feld arbeitete und in Runde 5 auf Platz 3 angekommen war, hatte sich Bezzecchi um 1,7 s von Verfolger Quartararo entfernt. Im Schlepptau von Marc Márquez, der ebenfalls eine gute Pace im Regen demonstrierte.

Johann Zarco, der in Frankreich im Regen gewonnen hatte, kam derweil nicht aus dem Mittelfeld weg: Platz 9 für Nummer 5, als der Sprint bereits auf die Halbzeit zuging.

Stürmisch unterwegs dagegen Brad Binder. «BB33» an Alex Márquez für Platz 7 vorbei. Bald erbte die KTM einen weiteren Platz, denn Pedro Acosta ratterte durch den Kies und kam 12. zurück auf den Asphalt.

Marc Márquez zog das Tempo an, ging hohes Risiko und war sechs Runden vor Schluss bei Quartararo angekommen und nur noch 1,3 s hinter Bezzecchi. 0,3 sec pro Runde nach der Spanier dem Italiener ab.

Auf immer noch nasser Piste hatte «MM93» schließlich freie Sicht auf den Spitzenreiter auf der Aprilia. Und der gab Gas – Bezzecchi gelang es, den Vorsprung auf den Ducati-Dominator zunächst konstant zu halten.

Doch vier Runden vor der Flagge erhöhte Márquez wieder den Druck. Eingangs der letzten Runde war der Vorsprung auf nur noch 0,3 s geschmolzen. Hollywood-reif, in der letzten Runde war die Lücke geschlossen und es kam zum großen Duell. Marquez und Bastianini tauschten die Plätze zweimal, doch Marc Marquez war nicht zu halten – der scheinbar unschlagbare Ducati-Pilot holte Sprint-Sieg Nummer 10.

Eng wurde es auch im Kampf um Platz 3: Fabio Quartararo verteidigte erfolgreich gegen Fabio Di Giannantonio und ließ damit Yamaha jubeln. Platz 5 ging ebenfalls nach Japan und an Pramac-Pilot Jack Miller. Brad Binder schaffte als Sechster ein echtes Comeback.

Johann Zarco, der spät an Tempo zulegen konnte, aber nicht weiter als bis an Position 7 nach vorne kam. Pedro Acosta arbeitete sich ebenfalls zurück ins Rennen. Der Spanier kämpfte Landsmann Aldeguer in den letzten Runden um den letzten WM-Punkt nieder.

Keine Diskussionen gibt es in der WM-Tabelle: Marc Marquez setzte sich weiter ab und führt nun mit 78 Zählern Abstand vor Bruder Alex. Frustriert beendet Vizeweltmeister Bagnaia den Sprint auf dem Sachsenring mit 20 Sekunden Abstand punktelos auf Rang 12.

Ergebnisse MotoGP Sachsenring, Sprint (12. Juli):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 15 Runden in 22:25,747 min

2. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,938 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +4,361

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +4,683

5. Jack Miller (AUS), Yamaha, +9,405

6. Brad Binder (ZA), KTM, +11,720

7. Johann Zarco (F), Honda, +12,090

8. Alex Marquez (E), Ducati, +12.347

9. Pedro Acosta (E), KTM, +17,236

10. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +18,728

11. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +19,486

12. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +20,339

13. Raul Fernandez (E), Aprilia, +21,978

14. Joan Mir (E), Honda, +23,077

15. Alex Rins (E), Yamaha, +23,575

16. Luca Marini (I), Honda, +29,220

17. Ai Ogura (J), Aprilia, +31,433

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +50,698

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 13 Runden zurück

WM-Stand nach 21 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 319 Punkte. 2. A. Marquez 241. 3. Bagnaia 181. 4. Di Giannantonio 142. 5. Morbidelli 139. 6. Bezzecchi 130. 7. Zarco 104. 8. Acosta 99. 9. Aldeguer 81. 10. Quartararo 74. 11. Vinales 69. 12. Binder 51. 13. Ogura 49. 14. Fernandez 44. 15. Bastianini 42. 16. Miller 38. 17. Marini 38. 18. Rins 35. 19. Mir 32. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 6. 23. Oliveira 6. 24. Chantra 1. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 368 Punkte. 2. Aprilia 154. 3. KTM 141. 4. Honda 131. 5. Yamaha 105.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 500 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 322. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 281. 4. Red Bull KTM Factory Racing 150. 5. Aprilia Racing 138. 6. Red Bull KTM Tech3 Racing 111. 7. Monster Energy Yamaha 109. 8. LCR Honda 105. 9. Trackhouse MotoGP Team 93. 10. Honda HRC Castrol Team 70. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 47.