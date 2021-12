Mountainbike-Star-Valentina Höll: Geschenk von KTM

Mountainbike-Downhill-Newcomerin Valli Höll darf sich über ein ganz besonderes Präsent aus dem Hause KTM freuen. Sie erhielt eine KTM SX 250F.

Valentina «Valli» Höll darf sich über eine unglaubliche Saison im Mountain-Downhill-Weltcup freuen. Die Salzburgerin, die im Dezember ihren 20. Geburtstag feierte, fegte nach zahlreichen Erfolgen in der Junioren-Klasse als Rookie in der Weltcup-Elite 2021 wie ein Orkan über das Feld der arrivierten Bikerinnen – und das trotz Verletzungspech.

Höll zeigte phänomenale Leistungen und sicherte sich am Ende als Rookie in einem turbulenten Finish sogar auf Anhieb den Gesamt-Weltcupsieg. Beim Heimrennen in Leogang stürzte Höll mit Bestzeit im Zielhang, kam aber immer noch als Zweite auf das Podium.

Höll, die als Tochter einer Hüttenwirt-Familie hoch über Saalbach aufgewachsen ist und dort auch zum Mountain-Bike-Downhill-Sport gefunden hat, durfte sich vor Weihnachten über ein ganz besonderes Geschenk freuen. Direkt bei KTM in der Rennabteilung in Munderfing durfte die Blondine eine nagelneue KTM SX 250F abholen.

«Das ist besser als Weihnachten. Ich wollte schon immer ein Motocross-Bike haben und KTM hat es möglich gemacht», freute sich Höll.

Nun will die mutige Salzburgerin durch das Motocross-Training ihre Fähigkeiten auf dem Downhill-Bike weiter verbessern.

Höll strotzt vor Ehrgeiz. «Ich bin überwältigt und möchte mich bei den Jungs von KTM Factory Racing bedanken. Ich kann es nicht erwarten, damit die Anfänger-Pisten aufzugraben. Ich möchte mich schon im Vornhinein entschuldigen, wenn ich jemand im Weg stehen sollte», schmunzelte sie.