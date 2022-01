Rekord: PIERER Mobility verkauft 332.881 Motorräder

Die Pierer Mobility AG mit den Marken KTM, Husqvarna und GASGAS meldet eine Erhöhung der Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2021.

Mit 332.881 verkauften Motorrädern (Vorjahr: 270.407) im Geschäftsjahr 2021 hat die PIERER Mobility AG das elfte Rekordjahr in Folge erzielt und ein Absatzplus von 23 Prozent erreicht. In Europa lag der Absatz bei rund 120.000 Motorrädern, rund zwei Drittel der Motorräder (ca. 210.000) wurden in den Märkten außerhalb Europas, und hier besonders in Nordamerika, Indien und Australien, verkauft.

Darüber hinaus hat die Fahrrad-Division mit den Marken HUSQVARNA, R RAYMON und GASGAS ein Absatzwachstum von mehr als 40 Prozent erzielt und 102.753 Fahrräder (Vorjahr: 73.277) verkauft, davon 76.916 E-Bikes (Vorjahr: 56.064).

Erhöhung der Umsatz- und Ergebnisprognose

Der Vorstand erhöht die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2021 auf EUR 2.020 bis EUR 2.040 Millionen (bisherige Umsatzprognose 2021: EUR 1.900 bis EUR 2.000 Millionen).

Weiters erhöht der Vorstand die Prognose für die EBIT Marge auf 9,0 bis 9,5 Prozent (bisherige EBIT-Marge 2021: 8 -bis 9%).

Die vorläufigen Kennzahlen der PIERER Mobility-AG-Gruppe für das Geschäftsjahr 2021 werden am 1. Februar 2022 veröffentlicht.