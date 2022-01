Motorex: Ab sofort Schmierstoffpartner von TM Racing

Der Schweizer Schmierstoffhersteller Motorex ist nun auch offizieller Partner von TM Racing, das betrifft Serien- und Rennmotorräder der italienischen Marke genauso wie die Kart-Sparte und die Forschung und Entwicklung.

Bei der Erstbefüllung seiner Serien-Bikes sowie für sämtliche Rennsportaktivitäten vertraut TM Racing ab sofort ausschliesslich auf die Motor- und Getriebeöle aus Langenthal. Zudem empfiehlt die italienische Marke ihren Kunden für Wartung und Pflege die umfangreichen «Moto Line»-Produktprogramm von Motorex. Die Partnerschaft geht über Sportenduros, Supermotos und Motocross-Maschinen hinaus und wird künftig auch auf den Kart-Sport ausgedehnt: Die kleinen, hochdrehenden Zweitakt-Triebwerke aus Pesaro profitieren ebenfalls von den hochwertigen Schmierstoffen von Motorex.

Im Rahmen seiner 45-jährigen Unternehmensgeschichte feierte TM Racing schon zahlreiche Erfolge. Das erste eigene Motorrad der Marke debütierte 1977 und setzte neue Massstäbe im Enduro-Sport: Die von einem selbst entwickelten Viertaktmotor befeuerte TM Racing 4T fuhr vielen Konkurrenten auf Anhieb davon. Von Beginn an überzeugten die Motorräder aus Pesaro mit ihrem äusserst geringen Gewicht und hervorragender Balance. Dies verdankten sie wegweisenden Innovationen wie etwa enorm leichten Motorgehäusen sowie dem ab 2008 exklusiv von TM Racing verbauten Leichtmetallrahmen. 2020 präsentierte das Unternehmen mit der TM 125 SMR Fi die erste homologierte E1-Zweitakt-Enduro mit elektronischer Benzineinspritzung. Das stetige Streben nach Innovation spiegelt sich aktuell auch in der hochmodernen 2022er-Modellpalette der italienischen Marke wider.

Im Motorrad-Rennsport zählt TM Racing mit bislang 18 Weltmeistertiteln – von Supermoto über Baja bis hin zu verschiedenen Motocross- und Enduro-Kategorien – zu den erfolgreichen Marken. Auf den Kart-Rennstrecken rund um den Globus gelten die Motoren von TM Racing zudem als Mass der Dinge. Die Hochleistungstriebwerke eroberten bereits zahlreiche Siege und Meistertitel in nationalen und internationalen Meisterschaften.

Motorex zählt seinerseits zu den erfolgreichsten Marken im internationalen Motorsport. Gemeinsam mit seinen Partnern eroberte das Schweizer Unternehmen bislang mehr als 140 WM-Titel in unterschiedlichen Kategorien – elf allein 2021, hauptsächlich mit der KTM-Gruppe.

Edi Fischer, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Motorex AG: «TM Racing steht seit jeher für ausgeprägten Innovationsgeist, grösste Sorgfalt und viel Liebe zum Detail – Markenwerte, die auch in der DNA von Motorex tief verwurzelt sind. Mit unserer engagierten Kooperation in Forschung und Entwicklung, Produktion, im Motorsport sowie dem Aftermarket-Geschäft stellen wir die Weichen für eine gemeinsame Erfolgsstory und schlagen ein neues Kapitel in der Geschichte beider Unternehmen auf. Wir freuen uns sehr auf diese neue, für beide Seiten äusserst fruchtbare Partnerschaft.»

Ronald Kabella, Director Powersports der Motorex AG: «Mit TM Racing stösst ein weiterer starker und erfolgreicher Partner zur grossen Motorex-Familie. Die Marke ist einer der renommiertesten Hersteller von Sportenduros, Supermotos und Motocross-Maschinen und genau in jenen Disziplinen eine feste Grösse, in denen auch Motorex traditionell stark vertreten ist. Wir freuen uns auf die zahlreichen gemeinsamen Projekte und neuen Herausforderungen. Motorex bringt die Erfahrung und das Know-how aus mehr als 100 Jahren Firmengeschichte ein. TM Racing verbindet eine grossartige Tradition mit ausgeprägtem Innovationsgeist – ideale Voraussetzungen, um zusammen Grosses zu erreichen. Das gilt sowohl im Hinblick auf die Serienmotorräder wie auch für den Motorsport.»